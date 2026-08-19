Seguridad

Vinculan a Proceso a Mujer Acusada de Extorsión de Comerciante; Recibía Pagos a su Cuenta

Esperanza ‘N’ presuntamente recibía dinero a su cuenta bancaria producto de la extorsión cometida a un comerciante

Aspectos de billetes mexicanos de 500 pesosAspectos de billetes mexicanos de 500 pesos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La Fiscalía CDMX vincula a proceso a Esperanza 'N' por extorsión agravada. Recibió 40 mil pesos en su cuenta. Conoce los detalles de este caso impactante.

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