Vinculan a Proceso a Mujer Acusada de Extorsión de Comerciante; Recibía Pagos a su Cuenta

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la vinculación a proceso de una mujer implicada en el delito de extorsión de un comerciante en la alcaldía Álvaro Obregón.

La mujer fue identificada como Esperanza ‘N’, quien está acusada por su probable participación en el delito de extorsión agravada continuada, presuntamente recibía dinero a su cuenta bancaria producto de la extorsión.

De acuerdo con la investigación, entre septiembre de 2021 y octubre de 2023, la víctima recibió llamadas de un hombre que se identificó como integrante de un grupo delictivo, le exigió 200 mil pesos por “derecho de piso” y lo amenazó con matar a su madre y quemar su negocio si no entregaba el dinero.

Ante las amenazas, el comerciante realizó tres depósitos a distintas cuentas bancarias por un monto total de 80 mil pesos.

El análisis de información financiera permitió identificar a tres mujeres como titulares de las cuentas relacionadas con los pagos, se trata de:

Esperanza ‘N’.

Laura ‘N’ .

Nora ‘N’.

En mayo de 2026, la Fiscalía CDMX aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Laura ‘N' y Nora ‘N’.

Respecto de Esperanza 'N', la investigación estableció que una cuenta a su nombre recibió dos transferencias, una por 25 mil y otra por 15 mil pesos, y que la imputada habría dispuesto de los recursos.

Fue así que el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el pasado 14 de agosto de 2026, tras localizar a la imputada en la alcaldía Coyoacán.

Durante la audiencia celebrada un día después, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba recabados, con base en los cuales la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Esperanza 'N', quien quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de N+

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