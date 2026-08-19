Abandonan a Mujer con Huellas de Violencia Entre Maleza en Carretera de Veracruz

Durante la mañana de este miércoles 19 de agosto, una mujer fue abandonada entre la maleza con visibles huellas de violencia. Fue localizada por automovilistas, que circulaban sobre la carretera Transístmica, a la altura de la desviación hacia la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa.

La mujer de identidad desconocida es de 40 a 45 años, tez blanca y cabello lacio negro. Tras su hallazgo, fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil del municipio de Cosoleacaque, mismos quienes la trasladaron de urgencia al Hospital General.

Presuntamente, la mujer habría sido víctima de la agresión en algún otro punto de la ciudad y posteriormente, arrojada desde un vehículo. Hasta el momento, su estado de salud es reportado como delicado.

Autoridades no han informado cómo fue que la mujer terminó sobre la carretera Transístmica, con huellas de violencia.