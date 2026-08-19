Seguridad

Abandonan a Mujer con Huellas de Violencia Entre Maleza en Carretera de Veracruz

En la carretera Transístmica, a la altura de la desviación hacia la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, fue encontrada una mujer de identidad desconocida

Hallan a mujer viva con signos de violencia en carretera TransistmicaLa mujer fue encontrada viva con visibles huellas de violencia al sur de Veracruz. Foto: N+ | Ilustrativa

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Mujer con visibles signos de violencia hallada en la carretera Transístmica. Su estado es delicado.

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