García Harfuch se Reúne con Ministra de Seguridad de Argentina; Abordan Combate al Narcotráfico

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, participa por segundo día consecutivo en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos), en Buenos Aires, Argentina.

Delegación mexicana sostuvo un encuentro con representantes de Estados Unidos. Foto: SSPC

En el marco del evento, García Harfuch se reunió con Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, quien informó en redes sociales que hablaron de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para "enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante".

En la cita, que se celebra a puertas cerradas y sin acceso para la prensa, participan hasta el próximo jueves cerca de 400 altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados del centenar de países miembros y observadores de IDEC.

Reunión trilateral de México con Colombia y Ecuador en el marco de la IDEC 2026. Foto: SSPC

Creada por la DEA en 1983, IDEC es una plataforma de planificación operativa y estratégica de cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas.

Cada año, la conferencia cuenta con el copatrocinio de Estados Unidos y tiene como sede a a uno de los países miembros.

Con información de N+ y EFE.