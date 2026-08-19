Seguridad

García Harfuch se Reúne con Ministra de Seguridad de Argentina; Abordan Combate al Narcotráfico

El secretario Omar García Harfuch abordó con su homóloga de Argentina temas para que ambos países enfrenten al narcotráfico y al crimen organizado

García Harfuch se Reúne con Ministra de Seguridad de Argentina Abordan Combate al NarcotráficoGarcía Harfuch se reunió con Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de Argentina. Foto: SSPC

Destacado

La Conferencia Internacional de la DEA reúne a líderes globales en Buenos Aires. Omar García Harfuch representa a México en este esfuerzo conjunto contra el narcotráfico. Más detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+