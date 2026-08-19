Seguridad

Piden Justicia por Franelero Muerto en Pelea con Guardia de Seguridad en Veracruz

La familia de José Francisco, pide que se investiguen los hechos donde perdió la vida en las calles del Centro Histórico de la ciudad

Hombre muere afuera del instituto nacional de migración en VeracruzPiden justicia por el hombre que perdió la vida en el Centro Histórico de Veracruz. Foto: N+

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Familia de José Francisco, franelero muerto, acusa a guardia de seguridad. Exigen que se esclarezcan los hechos.

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