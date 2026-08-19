Piden Justicia por Franelero Muerto en Pelea con Guardia de Seguridad en Veracruz

José Francisco Juárez Lira de 49 años, de oficio franelero murió minutos después de presuntamente, haber tenido una discusión con un guardia de seguridad privada en el centro de Veracruz, el pasado domingo 16 de agosto del año en curso.

En primer momento, los familiares creyeron que el fallecimiento era por causas naturales; sin embargo, comenzaron a recibir videos de la discusión. Así lo narraron.

Habían dicho que iba pasando por ahí, que iba comiendo y se ahogó y que el policía lo quiso ayudar, que lo estaba auxiliando y nos quedamos con eso hasta que vemos los comentarios y vemos imágenes, donde está arriba de él ahogandolo, el señor ya tenía rato encima de mi tío

Testigos grabaron y difundieron en redes sociales, el momento que el franelero comenzó a discutir con el guardia que vestía pantalón oscuro y camisa blanca, afuera de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM).

Según el video del momento, el franelero fue sometido por el guardia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar el auxilio, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio parte a las autoridades de la Fiscalía y el Semefo.

Karen, familiar de la víctima, compartió que las autoridades mintieron sobre la causa real de la muerte, incluso, al momento de acudir a la fiscalía para presentar una denuncia, no fueron atendidos.

Quisimos hacer una denuncia en la fiscalía y los de ahí nos dijeron, que nos llevemos a nuestro muertito y no le busquemos, en la autopsia sale como por ahogamiento y dice que fue muerte natural y fue por que la persona vomito y el policía estaba arriba de él y obviamente se iba a ahogar

Hasta el momento, el presunto agresor no ha sido detenido por las autoridades, mientras los familiares exigen justicia.