Piden Apoyo Tras Accidente en Zacatecas donde Adultos Mayores Murieron

Familiares de la pareja de adultos mayores que fue arrollada por un camión de la Universidad Autónoma de Zacatecas exigieron que la máxima casa de estudios se haga responsable de los gastos funerarios y médicos derivados del accidente.

El pasado jueves, un camión recolector de basura de la UAZ embistió una motocicleta en la que viajaba una pareja de 62 y 69 años. El accidente ocurrió sobre el bulevar Metropolitano, a la altura de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la mujer que viajaba como copiloto, identificada como Alicia, perdió la vida.

Alfonso González, familiar de los afectados, compartió: “Lo que queremos saber es, pues, que no hemos recibido ningún apoyo, no hemos tenido ningún contacto con el rector ni nadie que haya dado apoyo a la familia. Quisiéramos ver de alguna forma dónde o si ellos se pueden acercar con nosotros. Mi cuñada Alicia falleció, mi hermano, pues, sigue hospitalizado, seguimos teniendo gastos y no hemos recibido parte de apoyo de nadie”.

La familia asegura que, además de todos los gastos y el dolor de perder a un ser querido, aún está pendiente el pago de los permisos del panteón y a esto se suma la atención médica que requiere Rubén González, quien cuenta con ambos brazos y una pierna fracturados, además de cuatro costillas rotas.

El familiar agregó: “Pero sí nos gustaría que al menos ellos apoyaran, tuvieran la honestidad y la buena fe de ayudarnos a nosotros como familia, pues nosotros no tenemos nada en contra de ellos, pero pues ellos dicen que ya ha habido un apoyo cuando en realidad, pues, no hay comunicación tampoco”.

Los familiares de los afectados señalaron que hasta el momento no han presentado una demanda contra el presunto responsable del accidente ni contra la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues esperan que la institución se acerque a la familia y contribuya con los gastos que enfrentan.