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Piden Apoyo Tras Accidente en Zacatecas donde Adultos Mayores Murieron

Familiares de la pareja de adultos mayores que falleció tras ser arrollados por un camión de la Universidad Autónoma de Zacatecas exigen ayuda con los gastos funerarios

Camión ZacatecasPiden apoyo para accidentados en Zacatecas. Foto: N+

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Familiares de adultos mayores arrollados por camión de UAZ exigen apoyo para gastos funerarios y médicos.

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