Movilidad

Terminal de Querétaro Mantiene Corridas a Guanajuato, Jalisco y Michoacán

La Terminal de Autobuses de Querétaro mantiene las corridas con vías alternas hacia Guanajuato, Jalisco y Michoacán pese a los bloqueos registrados en la región.

Autobuses Desde Querétaro Operan con Rutas Alternas por BloqueosAutobuses Desde Querétaro Operan con Rutas Alternas por Bloqueos. Foto: N+

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Pese a bloqueos, la Terminal de Querétaro mantiene corridas a Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Las rutas alternas aseguran el servicio.

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