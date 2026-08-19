Terminal de Querétaro Mantiene Corridas a Guanajuato, Jalisco y Michoacán

La Terminal de Autobuses de Querétaro mantiene sin suspensión las corridas hacia Guanajuato, Michoacán y Jalisco, pese a los bloqueos registrados en distintas vías de comunicación de la región tras un operativo de fuerzas federales contra objetivos delictivos en territorio michoacano.

Las líneas de transporte que operan desde la capital queretana continúan ofreciendo el servicio hacia estos destinos, aunque han implementado rutas y vías alternas para evitar los puntos afectados y mantener la circulación de las unidades.

Hasta este mediodía, las empresas de transporte no han reportado la cancelación de las corridas, por lo que los pasajeros pueden continuar con sus viajes, tomando en cuenta que podrían registrarse modificaciones en los tiempos de traslado.

La implementación de estas rutas alternas busca garantizar el traslado de los usuarios y, al mismo tiempo, reducir los riesgos para pasajeros y operadores ante las condiciones que prevalecen en algunas carreteras de la región.

Las autoridades y empresas de transporte mantienen seguimiento a la situación para determinar si es necesario realizar nuevos ajustes a los recorridos conforme avance la jornada.