Reportan Bloqueos en Michoacán y Quema de Autos: Estas Son las Carreteras Afectadas

La circulación en distintos puntos de Michoacán está afectada hoy, 19 de agosto de 2026, debido a varios bloqueos carreteros reportados en diferentes municipios, mientras autoridades mantienen vigilancia ante incidentes relacionados con la quema de vehículos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que los bloqueos son una reacción de grupos delincuenciales ante una serie de detenciones realizadas por autoridades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloqueos Hoy en Michoacán: Reactivan Ciculación en Estos Tramos Carreteros

El mandatario señaló que corporaciones estatales, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, desplegaron operativos en las regiones de Zamora, La Piedad y Pátzcuaro para recuperar la circulación en las carreteras afectadas.

De manera preliminar, se informó sobre al menos cuatro personas detenidas durante operativos federales.

Foto: N+

Los puntos donde se reportaron afectaciones a la circulación son:

Morelia carretera Morelia-Quiroga, a la altura del Correo (abierta). Tzintzuntzan carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria (abierta). Coeneo carretera Comanja-Coeneo, a la altura de Comanja (abierta). Zacapu crucero Franco Reyes (abierta). La Piedad-Ecuandureo, a la altura de La Esperanza (abierta). La Piedad-Ecuandureo, a la altura del Libramiento Martí Mercado (abierta). La Piedad-Vista Hermosa, a la altura de Estación Patty. La Piedad-Numaran, pasando Villas de Las Lomas. La Piedad-Carapan, en Churintzio, en la desviación hacia la autopista. La Piedad-Carapan, en Zináparo, en la comunidad de El Salvador. Zamora-Ecuandureo, en la localidad de El Sauz (abierta). Ecuandureo-La Piedad, en la localidad de Quiringüicharo. Zamora-La Barca, a la altura de El Pochote. Purépero-Tlazazalca, a la altura de Global Gas.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta el momento no se han registrado daños en subestaciones ni en instalaciones eléctricas de Michoacán.

La dependencia emitió el reporte este miércoles luego de que se difundieran reportes sobre posibles afectaciones a la infraestructura eléctrica en la entidad.

FBPT