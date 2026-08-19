Movilidad

Reportan Bloqueos en Michoacán y Quema de Autos: Estas Son las Carreteras Afectadas

Autoridades reportaron cierres en varios puntos de Michoacán

Una carretera de Michoacán.Una carretera de Michoacán con bloqueos. Foto: Seguridad Michoacán

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+