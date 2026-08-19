Seguridad

Hallan Cuerpo de Adulto Mayor en Avanzado Estado de Descomposición en Mexicali

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para determinar la causa oficial de muerte

Predio donde localizaron cuerpo en MexicaliHallan Cuerpo de Adulto Mayor en Estado de Descomposición en Predio de Mexicali | Foto: N+

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