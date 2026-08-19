El cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición y, de manera preliminar, no se observaron indicios de una muerte violenta.

El cuerpo sin vida de un adulto mayor fue localizado la mañana del martes en un predio ubicado a un costado del periférico Gómez Morín y el acceso al fraccionamiento San Miguel, en Mexicali.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que en el lugar no fue posible establecer las circunstancias de su fallecimiento.

Agentes de la Policía Municipal que atendieron el reporte señalaron que, a primera vista, no se observaron indicios de una muerte violenta.

Ante las condiciones en las que fue localizado el cuerpo y las altas temperaturas que se han registrado en Mexicali, una de las líneas preliminares apunta a que el fallecimiento podría estar relacionado con la exposición al calor; sin embargo, esta posibilidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia correspondiente para determinar la causa oficial de muerte y, en su caso, establecer su identidad.

La investigación permanecerá a cargo de las autoridades correspondientes hasta esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

APG