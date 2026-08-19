Localizan a Bebé Prematuro Abandonado Dentro de un Tambo en Maneadero, Ensenada

Un bebé prematuro fue localizado durante la madrugada de este miércoles dentro de un tambo para basura, en la parte alta de Maneadero, Ensenada.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, alrededor de las 04:26 horas se recibió un reporte sobre el llanto de un menor en la calle Cuauhtémoc.

Al llegar al sitio, agentes municipales localizaron al recién nacido envuelto en una cobija y dentro del recipiente, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

El bebé fue trasladado de urgencia al Hospital General de Ensenada, donde recibió atención médica.

La Policía Municipal dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias en las que el menor fue abandonado y localizar a quien resulte responsable.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la identidad de la persona que dejó al recién nacido en el lugar ni sobre su condición médica.

Información Patricia Lafarga

APG