Seguridad

Localizan a Bebé Prematuro Abandonado Dentro de un Tambo en Maneadero, Ensenada

El recién nacido fue encontrado durante la madrugada en la parte alta de Maneadero y trasladado al Hospital General para recibir atención médica

Localizan a Bebé Prematuro Abandonado Dentro de Tambo en ManeaderoLocalizan a Bebé Prematuro Abandonado Dentro de Tambo en Maneadero | Foto: N+

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