Sacó 20 Mil Pesos del Banco y Lo Intentaron Asaltar: Así Impidieron Robo en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente intentó robar dinero en efectivo a una persona, quien previamente lo había retirado de una sucursal bancaria.

La detención se logró en la alcaldía Azcapotzalco, cuando los oficiales observaron a dos hombres que forcejeaban, durante sus recorridos de patrullaje en la colonia Sector Naval y, en el cruce de la calzada Camarones y la avenida Cuitláhuac, por lo que de inmediato intervinieron para controlar la situación.

Al acercarse, uno de los implicados solicitó su apoyo y refirió que había retirado 20 mil pesos de una sucursal bancaria y, al salir, fue interceptado por el otro sujeto, quien presuntamente lo amenazó y lo despojó de sus pertenencias.

Fue así que los policías detuvieron al probable responsable, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron:

Un teléfono celular y el dinero en efectivo que el ciudadano, de 36 años de edad, reconoció como de su propiedad.

A petición del denunciante, el joven de 24 años de edad fue enterado de sus derechos de ley y, junto con el dinero recuperado y los objetos asegurados, quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con información de N+