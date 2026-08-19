Seguridad

Sacó 20 Mil Pesos del Banco y Lo Intentaron Asaltar: Así Impidieron Robo en CDMX

El hombre de 24 años de edad quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica

Detenido por intentar robar 20 mil pesos a una persona que los sacó del bancoDetenido por intentar robar 20 mil pesos a una persona que los sacó del banco. Foto: SSC

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Un retiro bancario casi termina en asalto en Azcapotzalco. La rápida acción de la policía evitó el robo de 20 mil pesos. ¿Qué pasará con el detenido?

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