México Busca Responsabilidades Penales por Muertes de Migrantes Ligadas a ICE

El canciller Roberto Velasco Álvarez informó que México ha presentado 20 denuncias por la muerte de mexicanos bajo custodia o en acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, con las que se buscan responsabilidades penales.

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de agosto de 2026, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que, con las denuncias, "lo que buscamos es que haya justicia" y dijo que corresponderá a los jueces o fiscales estadounidenses determinar cuál es la responsabilidad penal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que, normalmente, los familiares de las víctimas son quienes presentan la denuncia y nosotros los apoyamos; sin embargo van 17 connacionales fallecidos, por lo que “tomamos la decisión, que de manera directa, la Cancillería presentara las denuncias (…) porque queremos que se haga la investigación” y si hay responsabilidad, que se proceda.

“Nuestra obligación es siempre defender a las o a los mexicanos que están en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo”, subrayó la mandataria.

Velasco Álvarez reiteró que suman 17 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE o en acciones relacionadas con los operativos contra migrantes, en ocho estados de la Unión Americana.

Se trata de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, estados donde se presentaron las denuncias, detalló el canciller.

El secretario de Relaciones Exteriores expuso que la muerte de los 17 mexicanos es un tema “muy doloroso para el Gobierno de México” y apuntó que es una prioridad su atención, “obviamente, no con miras a generar un conflicto con el Gobierno de Estados Unidos”.

El canciller detalló que de las 20 denuncias, 12 se presentaron en fiscalías de distrito y ocho, en fiscalías estatales.

El funcionario indicó que una denuncia se presentó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para solicitar el inicio de una investigación, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).