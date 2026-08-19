Migración

México Busca Responsabilidades Penales por Muertes de Migrantes Ligadas a ICE

Suman 17 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE o en acciones relacionadas con los operativos contra migrantes, en ocho estados de Estados Unidos

Protestas por muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en TexasProtestas por muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Texas. Foto: Reuters | Archivo

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El Gobierno de México busca justicia por la muerte de 17 migrantes mexicanos, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, en Estados Unidos

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