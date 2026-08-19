Capturan por Décima Vez a José Lauro 'N' tras Asalto Armado en Microbús de Puebla

Autoridades confirmaron la detención de José Lauro 'N' quien presuntamente estaría vinculado con un asalto a mano armada ocurrido al interior de una unidad de la Ruta 27 en la colonia Anexo La Loma de la ciudad de Puebla.

El pasado 15 de agosto a las 6:26 de la mañana, dos hombres que simulaban ser pasajeros sacaron un arma de fuego y comenzaron a someter al chofer y a los pasajeros de la unidad 34. Durante este atraco, uno de los delincuentes disparó derivado a que un hombre se intento resistir al robo.

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Luego de este asalto armado, una mujer resultó gravemente lesionada por lo que fue necesaria la intervención del cuerpo de emergencias. Desde ese momento, la Policía Municipal realizó un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

Con labores de inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con los tres ordenes de gobierno, se logró la captura de uno de los presuntos implicados.

José Lauro 'N' fue detenido en Analco por su presunta participación en la comisión de delitos contra la salud, además. cuenta con registro de robo a usuarios de transporte público, a transeúntes y por lesiones graves.

De acuerdo al Secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares, uno de los responsables de este atraco ocurrido en la Ruta 27, ha sido detenido nueve ocasiones.

De manera preliminar se sabe que se trata de José Lauro 'N' por lo que esta sería la décima vez que es asegurado por las autoridades; Ante esta situación, la Policía Municipal de Puebla hace un llamado a la ciudadanía a presentar sus denuncias correspondientes para que se pueda juzgar ante la ley como es debido.

Hasta el momento, el cómplice de José Lauro 'N' permanece prófugo, no obstante, los agentes de investigación continúan recabando evidencias para dar con su paradero.

Con información de N+

MCS