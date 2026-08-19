Seguridad

Capturan por Décima Vez a José Lauro 'N' tras Asalto Armado en Microbús de Puebla

José Lauro 'N' fue detenido en el Barrio de Analco tras su presunta participación en el robo que dejó a una mujer herida en la Ruta 27 de Puebla.

José Lauro 'N' detenido tras asalto en Puebla.José Lauro 'N' detenido en Puebla. Foto: SSC Puebla

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Luego de un asalto armado en la Ruta 27 que dejó a una mujer herida, capturan a José Lauro 'N'. Autoridades de Puebla buscan a su cómplice.

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