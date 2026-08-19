Detienen en Michoacán a Integrantes de Célula de ‘El Tío Lako’, Ligado al CJNG

Autoridades federales anunciaron hoy, 19 de agosto de 2026, la detención en Michoacán de nueve integrantes de una célula relacionada con El Tío Lako, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras dichas capturas, Michoacán amaneció este miércoles con bloqueos carreteros y quema de vehículos que encendieron las alertas en esta entidad y en estados aledaños como Jalisco y Guanajuato.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que la operación de precisión que derivó en la detención de los 9 miembros del CJNG se llevó a cabo en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

Según la información oficial, entre los detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como la hija y la pareja sentimental de Heraclio “N”, Tío Lako, respectivamente.

Dicho sujeto es jefe regional de la organización delictiva en Michoacán y Jalisco; responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, informó el Gabinete de Seguridad.

De igual manera, informó que a los detenidos se les aseguró en flagrancia lo siguiente: