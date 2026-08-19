Seguridad

Detienen en Michoacán a Integrantes de Célula de ‘El Tío Lako’, Ligado al CJNG

Autoridades federales dieron detalles del operativo hoy en territorio michoacano, que derivó en cierres de carreteras y quema de autos

Personas detenidas durante operativo de fuerzas de seguridad en Michoacán. Foto: Gabinete de SeguridadPersonas detenidas durante operativo de fuerzas de seguridad en Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad

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Michoacán en alerta: bloqueos y quema de autos tras detenciones clave. Seguridad refuerza operativos. Descubre más sobre esta situación.

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