Seguridad

Capturan a Presunto Líder de 'Los Millonarios' en Puebla junto con Cuatro Integrantes Más

José Juan 'N' y sus cómplices fueron ubicados durante un cateo en el municipio de San Cristóbal Tulcingo

Una mujer y cuatro hombres detenidos durante el operativo en San Cristóbal Tulcingo.Una mujer y cuatro hombres detenidos durante el operativo en San Cristóbal Tulcingo. Foto: FGE Puebla

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Golpe a 'Los Millonarios': Detienen a su líder y 4 miembros en Puebla; además incautaron drogas y armas en el operativo.

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