Capturan a Presunto Líder de 'Los Millonarios' en Puebla junto con Cuatro Integrantes Más

En horas recientes se logró la detención del presunto líder de una banda denominada 'Los Millonarios', en un operativo interinstitucional en el municipio de San Cristóbal Tulcingo en Puebla.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), José Juan 'N' y a cuatro de sus integrantes fueron asegurados durante un cateo, lo que representa un duro golpe contra la célula delictiva.

Los demás sujetos que integran el grupo se identifican como Myriam 'N', Luis Gerardo 'N', Carlos 'N' y Fernando 'N', derivado de labores de inteligencia, investigación de campo, verificación de denuncias anónimas y vigilancia.

La Fiscalía de Puebla agregó los integrantes de este grupo, están relacionados con robos en diversas modalidades y homicidios, así como un inmueble presuntamente utilizado para la venta y distribución de droga.

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El 30 de septiembre de 2026, agentes investigadores de la Fiscalía de Puebla, en coordinación con Defensa, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de San Cristóbal Tulcingo, donde fueron detenidas estas cinco personas.

Durante el operativo fueron aseguradas 51 bolsas con sustancia vegetal seca con características similares a marihuana y 132 bolsas con sustancia granulada con características similares al cristal, además de 13 cartuchos de distintos calibres, una báscula digital y dinero en efectivo.

Además, el inmueble quedó asegurado y las cinco personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, para seguir con los actos de investigación y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Con información de N+

JAPR