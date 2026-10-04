Motociclistas Roban 150 Mil Pesos a Hombre al Salir del Banco en Celaya

Un hombre que acababa de retirar una fuerte cantidad de dinero de un banco ubicado en la Avenida Tecnológico, en Celaya, Guanajuato, fue asaltado por dos motociclistas quienes a punta de pistola le quitaron todo.

De acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad de Celaya, los hechos ocurrieron cuando la víctima acudió a este lugar para retirar dinero y realizar unos pendientes que tenía que hacer más tarde.

Al salir de la sucursal y dirigirse a su lugar de destino en su auto dos hombres a bordo de una motocicleta comenzaron a seguirlo sin que se diera cuenta, por lo que a unos metros más adelante fue interceptado y a punta de pistola le exigieron los 150 mil pesos que había sacado.

Por su parte, los motociclistas al lograr su cometido, escaparon en una moto, mientras que la víctima pidió apoyo al 911, quienes al llegar implementaron un operativo en la zona, pero no dieron con los ladrones.