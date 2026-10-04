Seguridad

Motociclistas Roban 150 Mil Pesos a Hombre al Salir del Banco en Celaya

La víctima acababa de retirar dinero en una sucursal en una conocida plaza de la ciudad

La policía implementó un operativo en la zona.Foto: N+

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