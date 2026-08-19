Bloqueo Hoy en CDMX por Trabajadores de la UNAM: Zona Afectada por el STUNAM

Hoy, 19 de agosto de 2026, habrá un bloqueo de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que en N+ te compartimos cuál es la zona afectada por el STUNAM.

Las y los trabajadores exigirán mejoras salariales y el cumplimiento de sus derechos laborales. De acuerdo con el reporte de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la protesta empezará a las 10:00 horas.

La movilización tiene como principales demandas un aumento salarial de 20 por ciento, la revisión de las condiciones establecidas en su contrato colectivo y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores universitarios.

Los manifestantes también buscan que se reconozca y dignifique el trabajo que realizan dentro de la máxima casa de estudios del país.

En ese sentido, llevarán a cabo su manifestación en la Torre de Rectoría, ubicada sobre Circuito Escolar, en la alcaldía Coyoacán.

La concentración podría reunir a alrededor de 2 mil 500 personas, por lo que se prevé una posible afectación en la movilidad de la zona de Ciudad Universitaria.

Aunque la concentración está programada en las inmediaciones de Rectoría, los trabajadores no descartan realizar un bloqueo sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la UNAM.

Si tienes que desplazarte por esta zona, toma previsiones y sal con tiempo, ya que podría haber afectaciones viales en las inmediaciones de la Torre de Rectoría.

FBPT