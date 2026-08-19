Movilidad

Bloqueo Hoy en CDMX por Trabajadores de la UNAM: Zona Afectada por el STUNAM

Los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán este miércoles para exigir mejoras en sus condiciones laborales

Sindicato de la UNAMIntegrantes del STUNAM llevaron a cabo una protesta en Ciudad Universitaria, UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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