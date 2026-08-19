Accidentes

Menor de 11 Años y su Madre Resultan Heridas al Volcar su Camioneta en León

Una conductora que viajaba con su hija de 11 años de edad, se vieron involucradas en un accidente donde terminó volcada su camioneta frente al Parque Industrial Colinas de León.

Mujer y su Hija Resultan Heridas al Volcar su Auto Frente Parque Industrial Colinas de León.Mujer y su Hija Resultan Heridas al Volcar su Auto Frente Parque Industrial Colinas de León. Foto: N+

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Madre e hija heridas tras volcar su camioneta en León debido a la lluvia. Paramédicos trasladaron a las víctimas a un hospital, se desconoce la mecánica de los hechos.

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