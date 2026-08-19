Menor de 11 Años y su Madre Resultan Heridas al Volcar su Camioneta en León

Una mujer y su hija de 11 años resultaron heridas luego de que la camioneta en la que viajaban volcara frente al Parque Industrial Colinas de León.

El accidente ocurrió poco antes de las nueve de la noche de este martes sobre el bulevar Las Joyas, en dirección a la autopista León-Aguascalientes.

De acuerdo con las autoridades, la conductora, quien manejaba una camioneta roja en compañía de su menor hija, perdió el control de la unidad presuntamente por la lluvia.

La baja visibilidad y el exceso de velocidad, lo que provocó que golpeara la guarnición del camellón, subiera a la división central y cayera a una zanja, donde la camioneta dio varias vueltas hasta quedar sobre su costado derecho.

Conductores que pasaban por el lugar, llamaron a la central de emergencias 911, para pedir apoyo y brindaran atención médica a las víctimas.

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Al lugar llegaron paramédicos de corporaciones de rescate y policías municipales, quienes resguardaron el área.

Las dos ocupantes, fueron trasladadas a un hospital de León, donde se les reportó graves, pero estables, en tanto la camioneta fue remolcada a una pensión municipal.