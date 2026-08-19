Accidentes

Una Persona Sin Identificar Fue Atropellada Por Varios Autos en la Carretera Silao - León

La noche del pasado martes se registró el atropellamiento de una persona por varios vehículos, cuando intentaban atravesar la carretera Silao - León, autoridades acordonaron la zona.

Persona Muere Atropellada en la Carretera Silao - León en Guanajuato.Persona Muere Atropellada en la Carretera Silao - León en Guanajuato. Foto: N+

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Accidente en la carretera Silao-León deja una persona fue atropellada por varios autos al intentar cruzar. La vialidad fue cerrada por unos minutos.

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