Una Persona Sin Identificar Fue Atropellada Por Varios Autos en la Carretera Silao - León

Una persona perdió la vida la noche de este martes en la carretera Silao - León, luego de ser atropellada al intentar cruzar la vialidad, a la altura del puente de las vías del tren, en el carril con dirección a la ciudad zapatera.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil sedán blanco lo impactó cuando se dirigía hacia el otro lado de la carretera.

Posteriormente otros vehículos que circulaban por la zona, sin advertir la presencia de la víctima en la oscuridad, terminaron arrollándola quedando tendido en la cinta asfáltica.

Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911, arribando elementos de diversas corporaciones para acordonar el área.

Paramédicos que llegaron al lugar, simplemente confirmaron la muerte de la persona, informando a autoridades estatales y federales.

Minutos antes de las 11:00 de la noche, autoridades de seguridad y rescate fueron alertadas del hecho y, más tarde, elementos de la Guardia Nacional división carreteras cerraron parcialmente la vía para facilitar las labores de rescate y los peritajes correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Suman Más de 20 Bloqueo Simultáneos en Michoacán Hoy 19 de Agosto 2026

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) levantaron y trasladaron el cuerpo a un anfiteatro para determinar la causa o causas de muerte.

Hasta el momento, la persona no ha sido identificada y tampoco se ha establecido su género.