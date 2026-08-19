Seguridad

Sheinbaum Explica Motivo de Bloqueos en Michoacán: ‘Está la Defensa’

La presidenta de México informa que militares se encuentran en la zona, donde se registraron hechos de violencia la mañana de este miércoles

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Sheinbaum Explica Motivo de Bloqueos en Michoacán: Esto Dijo

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