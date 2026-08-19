Sheinbaum Explica Motivo de Bloqueos en Michoacán: ‘Está la Defensa’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó el motivo de los bloqueos que se desataron en Michoacán hoy, 19 de agosto de 2026.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dio a conocer que hay un operativo de detención de uno o varios objetivos relevantes en la entidad.

La mandataria expuso que más tarde proporcionará información el Gabinete de Seguridad, pero adelantó que ya se encuentran en el sitio elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“Por eso se dio esta toma de algunos lugares; está ahí la Secretaría de la Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar. La razón es esa: es un operativo que desde la madrugada están desarrollando”, manifestó.

De manera preliminar, se informó que hay al menos cuatro personas detenidas tras los operativos federales.

Por la mañana se alertó sobre bloqueos carreteros, reportes de balaceras y vehículos incendiados en la entidad. Alrededor de las 08:30 horas, el C5 de la entidad informó que había bloqueos a la circulación en al menos 24 puntos carreteros.

Mapa con zonas de bloqueos carreteros en Michoacán este 19 de agosto 2026. Foto: N+

MORELIA: Carretera Morelia - Quiroga, a la altura del Correo. TZINTZUNTZAN: Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria. COENEO: Carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja. ZACAPU: Crucero Franco Reyes. La Piedad-Ecuandureo a la altura de La Esperanza. La Piedad-Ecuandureo, a la altura del Libramiento Marti Mercado. La Piedad-Vista Hermosa, a la altura de Estación Patty. La Piedad- Numarán pasando Villas de Las Lomas. La Piedad-Carapan; Churintzio Desviación a Autopista. La Piedad-Carapan; Zinapáro comunidad El Salvador. Carretera Zamora-Ecuandureo en la localidad El Sauz. Carretera libre de Ecuandureo-La Piedad localidad Quiringúicharo. Carretera Zamora-La Barca a la altura de El Pochote. Purepero-Tlazazlca referencia por Global Gas.

Elementos de la Defensa, Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil se trasladaron hacia los puntos indicados para restablecer el orden.

También se despegó un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana para apoyar por aire.

Más tarde, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que las corporaciones de seguridad estatales, en coordinación con la Defensa y GN, reforzaron las acciones operativas en las regiones de Zamora, La Piedad y Pátzcuaro, para restablecer el libre tránsito ante los bloqueos carreteros.

El despliegue operativo se debe a “las reacciones de grupos delincuenciales tras una serie de detenciones efectivas realizadas por las autoridades”, indicó.

En Jalisco, elementos de la Policía Preventiva Estatal, Regional y Caminos activaron el protocolo de vigilancia en columnas con efectivos de los 3 niveles de gobierno, informó la Secretaría de Seguridad.

Mientras que en Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz se declaró en alerta y descartó quema de autos y bloqueo de vialidades en la entidad. El Gobierno Municipal de Pénjamo dijo por su parte que se reforzó la presencia y vigilancia preventiva en carreteras.

SPB