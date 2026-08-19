Accidentes

Tractocamión Choca y se Incendia en Autopista de Veracruz; Hay Cierre Carretero

La afectación carretera es en ambos sentidos, en la zona ya se reportan actos de rapiña de la carga siniestrada.

Aparatoso choque e incendio de un tractocamión provoca cierre carretero en el sur de VeracruzAparatoso choque e incendio de un tractocamión provoca cierre carretero en el sur de Veracruz. Foto: Archivo N+

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Autopista Isla-Acayucan cerrada por choque e incendio de tráiler, la carga de la unidad es saqueada. Autoridades trabajan en la zona.

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Tráiler Choca y se Incendia en Autopista del Sur de Veracruz; Autopista Cerrada