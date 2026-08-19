Tractocamión Choca y se Incendia en Autopista de Veracruz; Hay Cierre Carretero

En el sur de la entidad veracruzana desde las primeras horas de este día ocurrió un fuerte accidente el cual provoca afectación en la autopista. Derivado de estos hechos se movilizaron los cuerpos de auxilio y emergencias.

Durante la mañana de este miércoles 19 de agosto, se registró un fuerte accidente se trata de un choque con incendio de un tractocamión sobre la autopista Isla–Acayucan, a la altura del km 181.

De momento la carretera está cerrada en ambos sentidos. La unidad siniestrada transportaba cajas de leche por lo que ya hay personas llevándose algunas de ellas.

Se recomienda extremar precauciones, reducir la velocidad y estar atentos a las condiciones de circulación en la zona.

Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) ya se encuentra atendiendo la emergencia en la zona. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron este aparatoso accidente.