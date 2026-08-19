Accidentes

Rescatan a Perro Pitbull Tras Caer a Barranco de 80 Metros en Veracruz

‘Sansón’ un pitbull de 35 kilos, fue rescatado tras caer a un barranco en los 500 Escalones de Orizaba. En el rescate participaron 10 elementos y utilizaron equipo de rappel.

Rescatistas ponen a salvo a un perro pitbull que cayó a un barranco de 80 metros en Orizaba, VeracruzRescatistas ponen a salvo a un perro pitbull que cayó a un barranco de 80 metros en Orizaba, Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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En Orizaba, un pitbull fue salvado tras caer 80 metros en un barranco. 10 rescatistas y 5 horas de esfuerzo lograron devolverlo a su dueño sano y salvo.

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