Rescatan a Perro Pitbull Tras Caer a Barranco de 80 Metros en Veracruz

Un perro de la raza pitbull fue rescatado la noche de este martes luego de caer a un barranco en la zona conocida como los 500 Escalones en Orizaba, durante una maniobra que se prolongó por aproximadamente cinco horas

De acuerdo con el reporte de Bomberos y Paramédicos Regionales de las Altas Montañas, recibieron el llamado de auxilio de Oscar Silva Vázquez, vecino del barrio del Yute, quien informó que su mascota había resbalado y caído hacia una barranca.

Al sitio se trasladaron elementos del cuerpo de rescate, quienes localizaron al canino y activaron un operativo para realizar el descenso de manera segura.

Para ello, instalaron equipo de rappel y descendieron aproximadamente 80 metros hacia el barranco.

Tras varias horas de maniobras, los rescatistas lograron recuperar con éxito al perro, identificado como Sansón, un pitbull de aproximadamente 35 kilos, quien fue entregado a su propietario.

En las labores de logística, instalación y operación del sistema de rappel participaron 10 elementos. El operativo concluyó sin personas lesionadas ni fallecidas.