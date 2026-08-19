Operativo en “El Pozo” por Presunta Venta de Droga en Monterrey, NL

Autoridades estatales desplegaron un fuerte operativo durante la mañana de este miércoles 19 de agosto en el sector conocido como “El Pozo”, ubicado en la Colonia Industrial, en Monterrey, como parte de una investigación relacionada con la presunta venta de droga. En el dispositivo participaron elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Fuerza Civil y la Policía de Monterrey, quienes cercaron diferentes calles de la zona para llevar a cabo diversas diligencias.

De acuerdo con información proporcionada, al menos 30 unidades oficiales y decenas de elementos ministeriales se concentraron en el sector desde primeras horas de la mañana.

El despliegue se realizó en las inmediaciones de la avenida Alfonso Reyes, cerca del cruce con Calzada Guadalupe Victoria, donde los agentes comenzaron a posicionarse en distintas calles. Como parte de las acciones, las autoridades contaban con órdenes de registro para ingresar a diferentes viviendas del sector y realizar las investigaciones correspondientes.

Aunque inicialmente no se dieron a conocer los resultados de las diligencias, las primeras versiones apuntaban a que el operativo estaría relacionado con una investigación por narcomenudeo. La presencia de numerosos elementos armados generó sorpresa entre habitantes, automovilistas y personas que se dirigían a sus trabajos o utilizaban el transporte público durante las primeras horas del día. El sector de “El Pozo” ya ha sido escenario de anteriores movilizaciones de seguridad. En enero de 2024, un operativo de Fuerza Civil en esta zona dejó nueve personas detenidas y el aseguramiento de armas y diversas dosis de droga.

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La zona también ha registrado otros despliegues relacionados con investigaciones de seguridad y presuntos delitos, por lo que la presencia de las corporaciones volvió a llamar la atención de los vecinos. Hasta el momento de esta información, las autoridades no habían confirmado públicamente el número de personas detenidas ni los posibles objetos o sustancias aseguradas durante este nuevo operativo. Se espera que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León proporcione mayores detalles sobre el resultado de las diligencias y determine si existen personas que serán puestas a disposición del Ministerio Público.

La investigación continúa en curso y las autoridades mantienen presencia en el sector mientras se desarrollan las acciones ministeriales.

Con información de Ray Elizondo / Noticias N+

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