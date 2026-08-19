Seguridad

Operativo en “El Pozo” por Presunta Venta de Droga en Monterrey, NL

Un fuerte operativo se realizó en el sector “El Pozo”, donde autoridades estatales catearon diversos domicilios por una investigación relacionada con la presunta venta de droga

Operativo en Monterrey, Nuevo LeónOperativo contra el narcomenudeo en Monterrey.Foto: N+

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Autoridades de Nuevo León desplegaron un operativo en la Colonia Industrial, con más de 30 unidades de la Fiscalía, Fuerza Civil y Policía de Monterrey, por una investigación relacionada con presunto narcomenudeo

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