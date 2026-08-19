Deportes

Barcelona es Campeón del Joan Gamper y Cierra su Pretemporada

El equipo culé jugará su primer partido oficial de la temporada 2026/27 cuando se mida al Elche en LaLiga de España el próximo 23 de agosto

Rapinha, jugador del FC BarcelonaFoto: Getty Images
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