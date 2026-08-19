Barcelona es Campeón del Joan Gamper y Cierra su Pretemporada

Oficialmente la pretemporada del FC Barcelona ha terminado. El equipo blaugrana jugó hoy, miércoles 19 de agosto, su último compromiso de preparación para la campaña 2026/27 en el tradicional partido por el trofeo Joan Gamper. En esta edición, el Barça se midió al Al-Ahly SC, equipo al que logró derrotar por marcador de 2 goles a 1 para llevarse el título.

Con goles de Hamza Abdelkarim y Raphinha, el equipo dirigido por Hansi Flick cierra su preparación para encarar una temporada en la que no solamente intentarán defender el título de LaLiga de España, sino que además los coloca como uno de los grandes candidatos para pelear por la UEFA Champions League, torneo que no logran ganar desde 2015.

En la previa del Joan Gamper, el Barcelona presentó ante su afición en el Camp Nou a su flamate refuerzo Rodri, quien arribó al club culé hace unos días proveniente del Manchester City. El centrocampista que ganó el Mundial 2026 siendo el mejor jugador del torneo, no tuvo minutos aunque se espera que pueda estar listo para el comienzo de la campaña.

El dia en el que Rodri se presentó en sociedad 💙❤️ pic.twitter.com/K5jvGoEGSX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2026

El Barça deberá disputar sus dos primeros compromisos oficiales en un lapso de cuatro días, pues no jugó el fin de semana pasado cuando LaLiga comenzó su actividad. Los culés harán su debut en el campeonato local español este fin de semana, el domingo 23 de agosto, cuando se midan al Elche en condición de visitantes. Cuatro días más tarde, el jueves 27, se presentarán ante su afición en el Camp Nou para recibir al Athletic Club.

Además, la institución blaugrana está a la espera de que se lleve a cabo el sorteo para la Champions y así conocer a sus rivales de cara a esta nueva edición del certamen continental.