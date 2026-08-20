Cambio climático Ola de Calor 2026 en Francia: Más de 7 Mil Personas han Muerto; No Descartan Más Víctimas Las salas de emergencia reciben diariamente hasta 300 personas por golpes de calor AP Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 19 ago 2026 | 19:04 CST Actualizado 19 ago 2026 | 19:24 CST

Temas relacionados Francia

Las autoridades francesas han declarado este miércoles 19 de agosto 2026, que 7 mil 300 personas han fallecido a lo largo del 2026 por las altas temperaturas en el país europeo. Solamente la segunda ola de calor en Francia, que ocurrió entre el 3 al 22 de julio, ha cobrado mil 243 vida.

Noticia relacionada:

3 min

En ese periodo, la zona más golpeada fue Países del Loira, al oeste del país, en las costas del golfo de Vizcaya, y que cuenta con ciudades célebres como Nantes y Le Mans. En aquella región se observaron 236 muertes adicionales atribuibles al calor.

Las cifras presentadas el miércoles no son definitivas y se han calculado a partir del exceso de mortalidad, según explicó Sébastien Denys, director de Salud, Medio Ambiente y Trabajo de Santé Publique France, durante una rueda de prensa. No obstante, las autoridades no descartan que la cifra de víctimas ascienda pues aún no se incluyen todas las muertes atribuibles al calor registradas en el verano.

Además se debe considerar la actual persistencia de las altas temperaturas. En este momento, Francia vive una tercera ola de calor que inició el 28 de julio y aún no termina.

Se trata ya de la segunda ola de calor más larga jamás registrada en el país, según la agencia meteorológica Météo-France. Entre los días 11 y el 15 de agosto, las salas de emergencia han recibido diariamente entre 230 y 305 personas por golpes de calor.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Incendios Forestales en Francia Podrían Empeorar por Onda de Calor

Las autoridades ya consideran a esta la segunda ola de calor más larga en la historia de Francia. Tras haber rebasado ya a una ocurrida en 2006, solo tiene por delante a la ola de calor que se registró en julio de 1983 y que se prolongó 23 días.

Sobre la posibilidad de que supere ese récord, el servicio meteorológico francés prevé la llegada de un frente de lluvias por la costa atlántica, que reducirá las temperaturas máximas a menos de 25 grados en el noroeste del país. No obstante, tanto en el suroeste, este y en el Mediterráneo el termómetro mantendrá temperaturas de hasta 38 grados centígrados.

A la ola de calor debe sumarse la sequía, que afecta a todo el territorio francés “con un nivel nunca observado a esta escala”. En junio solo llovió la mitad de lo habitual en Francia. Aquel se convirtió en el sexto mes de junio más seco desde que empezaron los registros, en 1959.

La situación empeoró durante el mes de julio, cuando ocurrió solo un 30% de las lluvias esperadas. Así, aquel mes se convirtió en el tercer julio más seco del que se tenga registro, únicamente por detrás de los de 2022 y 2020.