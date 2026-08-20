Cambio climático

Ola de Calor 2026 en Francia: Más de 7 Mil Personas han Muerto; No Descartan Más Víctimas

Las salas de emergencia reciben diariamente hasta 300 personas por golpes de calor

Ola de calor cobra víctimas en EuropaAP

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