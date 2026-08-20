Accidentes

Tormenta Provoca Incendio en Complejo Pajaritos de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz

La emergencia ocurrió en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos; evacuaron al personal

Incendio en "Pajaritos" Pemex, VeracruzAyuntamiento de Coatzacoalcos
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+