Tormenta Provoca Incendio en Complejo Pajaritos de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz

Una intensa movilización de servicios de emergencia ocurrió en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos de Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz, debido a un incendio.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), alrededor de las 17:50 horas, una tormenta eléctrica registrada en la zona generó fuego en la válvula superior de la cúpula de un tanque fuera de operación.

"De manera inmediata, personal especializado de Pemex activó los protocolos de seguridad y atención de emergencias", afirmó.

Las autoridades indicaron que hasta el momento, continúan las labores para la atención del incidente. Asimismo, señalaron que como medida preventiva, se evacuó al personal de las instalaciones de Pemex. "Sin que se reportaran personas lesionadas", confirmó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tormenta Eléctrica Causa Incendio en Terminal de Pajaritos

A través de redes sociales se dieron a conocer videos en los que se observa el fuego y una gran columna de humo provenientes de la estructura, la cual presuntamente fue impactada por un rayo durante la tormenta.

En el sitio trabaja personal de Contraincendios y Seguridad Industrial de Pemex, con apoyo de equipos de otros centros de trabajo de la zona. Asimismo, se solicitó el apoyo de Protección Civil Municipal de Coatzacoalcos.

Ayuntamiento de Coatzacoalcos

Debido a la movilización de unidades de emergencia, se presentan cierres a la circulación en el tramo carretero Coatzacoalcos-Pajaritos, por lo que piden a los automovilistas ceder el paso a los vehículos y buscar alternativas viales.

La policía municipal y elementos de la secretaría de Seguridad estatal refuerzan la seguridad en la zona, "se exhorta a atender las indicaciones de las autoridades y evitar acercarse al área", piden las autoridades.

Esta no es la primera ocasión en la que las instalaciones de Pemex sufren daños a causa de una tormenta. La noche del 9 de agosto pasado, se registró un incidente similar en un tanque de almacenamiento de hidrocarburos de Pemex en la Batería de Separación "Sitio Grande", ubicada en el ejido Nuevo Volcán Chichonal, en el municipio de Juárez, Chiapas.

La petrolera estatal informó que el incendio fue controlado y no se reportaron víctimas.

"El incidente fue provocado por una descarga atmosférica (rayo), derivada de las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona", informó.

EPP