Ciencia y Tecnología

¿Existen los Agujeros de Gusano? Qué Sabemos Sobre Este Fenómeno

La hipótesis de los agujeros de gusano se ha convertido en la premisa de las películas de ciencia ficción: viajar a través del tiempo y el espacio.

Ilustración de un cuásar que emite cantidades excepcionales de energía generada por la caída de materia en un agujero negro supermasivoIlustración de un cuásar que emite cantidades excepcionales de energía generada por la caída de materia en un agujero negro supermasivo. LA NASA ha aclarado que los agujeros negros no son agujeros de gusano ni ofrecen atajos entre diferentes puntos en el espacio. Foto: Reuters.

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