¿Existen los Agujeros de Gusano? Qué Sabemos Sobre Este Fenómeno

La necesidad del ser humano de entender el universo en el que habita, lo ha llevado a cuestionar y estudiar aquellos fenómenos que ocurren en el cosmos.

De ahí que en 2022 científicos simularon con éxito un agujero de gusano en una computadora cuántica, según recogió la revista Nature, con lo que se abrieron nuevos caminos para la física experimental.

Por si no lo tienes tan claro, en una nota previa ya te explicamos que un agujero de gusano es un objeto hipotético que se desprende de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nasa Descubre Agujero Negro Supermasivo Activo Más Distante

Y aunque no se han observado experimentalmente, los científicos han teorizado sobre su existencia y propiedades durante casi 100 años.

Casi un siglo después del planteamiento de Einstein y Rosen, en Estados Unidos un grupo de físicos resolvió cómo replicar en un laboratorio un agujero de gusano a través de un holograma creado en una computadora cuántica.

Es decir que el holograma se convirtió en una interpretación visual con tres dimensiones. Por hacerlo más claro, éste permitiría entrar en un punto del espacio y salir en otro (en una esquina opuesta del universo), como si de un viaje en el tiempo se tratara.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigadores los denominan puentes de Einstein-Rosen, en honor a los dos físicos que los invocaron. Mientras que el término de "agujero de gusano", fue acuñado por el físico John Wheeler en la década de 1950.

En 2023, Julieta Fierro Gossman, quien fuera investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, agregó que de formarse un agujero negro, inmediatamente se formaría otro y estarán entrelazados por un agujero de gusano.

La física y astrónoma, quien falleció en septiembre de 2025, indicó que los agujeros de gusano son muy frágiles y se "rompen" fácilmente.

De hecho, un artículo de UNAM Global resalta que las historias de ciencia ficción retoman la hipótesis del agujero de gusano como premisa para sus películas: viajar en el tiempo y el espacio.

Pero, ojo, porque la Administración Nacional de Aeronáutica (NASA, por sus siglas en inglés) ha sido clara en enfatizar que los agujeros negros no son agujeros de gusano. Se trata de concentraciones de materia compactada en un espacio muy pequeño.

Son tan densos, que la gravedad justo debajo de su superficie, denominada "el horizonte de sucesos", es lo suficientemente fuerte como para que nada ni siquiera la luz pueda escapar.

Y no son tan raros, en realidad la mayoría de las galaxias del tamaño de la Vía Láctea tienen un agujero negro supermasivo en su centro.

Por ejemplo, el agujero negro de la Vía Láctea se llama Sagitario A* (se pronuncia A estrella), y tiene cuatro veces la masa del Sol.

SARR