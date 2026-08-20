Homicidios

Víctimas de Homicidio Halladas en Vehículos en Tijuana Vivían en Situación de Calle

Fiscalía investiga si los hombres fueron seleccionados debido a su condición de vulnerabilidad

Localizan Dos Cuerpos Dentro de Vehículos en Distintos Puntos de TijuanaVíctimas de Homicidio Halladas en Vehículos en Tijuana Vivían en Situación de Calle

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