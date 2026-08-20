Víctimas de Homicidio Halladas en Vehículos en Tijuana Vivían en Situación de Calle

Los cuatro hombres cuyos cuerpos fueron localizados dentro de vehículos durante el lunes 17 de agosto en las inmediaciones de la colonia Hipódromo, en Tijuana, se encontraban en situación de calle, informó la Fiscalía General del Estado de Baja California.

La autoridad investigadora detalló que las cuatro víctimas eran hombres y que, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, una murió a consecuencia de lesiones provocadas por arma de fuego, dos por estrangulamiento y una más por heridas producidas con un arma punzocortante.

La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade, señaló que una de las líneas de investigación apunta a que las víctimas pudieron haber sido seleccionadas al azar debido a su condición de vulnerabilidad y a que, presuntamente, no contarían con personas cercanas que reportaran de inmediato su ausencia.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía activó los protocolos correspondientes y, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, realizó una revisión de las cámaras de vigilancia para reconstruir los recorridos de los vehículos involucrados.

De acuerdo con Andrade, los investigadores detectaron un patrón en los cuatro automóviles, ya que habrían llegado desde un mismo punto antes de dirigirse hacia la zona donde posteriormente fueron localizados.

La fiscalía continúa con el análisis de las imágenes y demás indicios para establecer quiénes participaron en los homicidios y determinar el origen y recorrido de los vehículos.

En cuanto al quinto cuerpo localizado durante la tarde del martes 18 de agosto en las inmediaciones de la colonia Hipódromo, la Fiscalía General del Estado aún no ha determinado si existe alguna relación con los cuatro homicidios registrados un día antes.

Las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer los hechos y establecer si los cuatro casos forman parte de un mismo evento delictivo.

Información Miguel Martínez

APG