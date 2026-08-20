Vinculan a Hombre por Presunto Abuso Contra Adolescente en Piedras Negras

Julio César 'N', de 51 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso en agravio de una adolescente de 15 años, en Piedras Negras.

El pasado 14 de agosto, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Julio César 'N', quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos por los que es señalado ocurrieron en el sector Residencial Tecnológico, en Piedras Negras.

Luego de las investigaciones correspondientes y la presentación del caso ante la autoridad judicial, un juez determinó vincularlo a proceso, por lo que deberá permanecer sujeto a las disposiciones establecidas mientras continúan el proceso.

Será durante el desarrollo del proceso cuando se determine su situación jurídica, conforme avance la investigación y se desahoguen los elementos de prueba correspondientes.