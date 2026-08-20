Seguridad

Vinculan a Hombre por Presunto Abuso Contra Adolescente en Piedras Negras

El acusado deberá permanecer sujeto a las disposiciones impuestas por un juez mientras continúa el proceso.

Vinculan a Hombre por Presunto Abuso Contra Adolescente en Piedras NegrasEl hombre fue vinculado por su probable responsabilidad en el delito de abuso en agravio de una adolescente. Foto: N+

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