Elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron al menos 14 establecimientos dedicados a la venta de productos chinos en distintos puntos de la zona centro de Tampico.

Los negocios se encuentran ubicados principalmente entre las calles César López de Lara, Emilio Carranza y Álvaro Obregón, donde se desplegó un importante número de elementos federales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Autoridades Aseguran 14 Comercios de Mercancía China durante Operativo en Tampico. Foto: N+

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial los motivos que derivaron en el aseguramiento de los establecimientos. Entre las versiones que han trascendido se encuentra una posible investigación relacionada con la comercialización de artículos presuntamente clonados.

El operativo generó sorpresa entre los comerciantes de la zona, quienes señalaron que no esperaban el despliegue de las autoridades ni el aseguramiento de sus establecimientos.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República emita información oficial para precisar las causas del operativo y determinar si existen irregularidades relacionadas con los negocios asegurados.