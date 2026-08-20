Seguridad

Autoridades Aseguran 14 Comercios de Mercancía China durante Operativo en Tampico

Autoridades federales realizaron un operativo en diversos locales ubicados en el primer cuadro de la ciudad, donde decomisaron mercancía de procedencia asiática.

Autoridades Aseguran 14 Comercios de Mercancía China durante Operativo en TampicoAutoridades Aseguran 14 Comercios de Mercancía China durante Operativo en Tampico. Foto: N+

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Operativo en Tampico: FGR decomisa mercancía china en 14 locales.

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