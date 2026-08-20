CFE Suspenderá Servicio de Energía Eléctrica Durante 8 Horas en Colonias de Lerdo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se llevará a cabo una suspensión temporal en el servicio de energía eléctrica en distintos sectores del municipio de Lerdo, Durango, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, las maniobras están relacionadas con la subestación Jardín y se realizarán a partir de las 21:00 horas de este jueves 20 de agosto, con una duración estimada de ocho horas, por lo que los trabajos se extenderán hasta las 17:00 horas de este viernes 21 de agosto.

La CFE señaló que estas labores forman parte de las acciones de mantenimiento necesarias para conservar en condiciones adecuadas la infraestructura eléctrica y permitir que el personal pueda realizar las maniobras de manera segura.

Entre las zonas que se verán afectadas se encuentran Centro de Lerdo Sur, 20 de Noviembre, Villa Jardín, Juan E. García, Brisas, Francisco Sarabia, Las Flores, Emiliano Zapata y Revolucionario.

Ante esta suspensión, se recomienda a los habitantes de los sectores señalados tomar las previsiones necesarias y considerar la interrupción temporal del suministro durante el periodo en que se desarrollen los trabajos de mantenimiento.