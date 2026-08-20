Sociedad

CFE Suspenderá Servicio de Energía Eléctrica Durante 8 Horas en Colonias de Lerdo

La dependencia informó que el corte de luz se debe a trabajos de mantenimiento de la infraestructura de la subestación Jardín.

CFE Suspenderá Servicio de Energía Eléctrica Durante 8 Horas en Colonias de LerdoLos trabajos de mantenimiento durarán alrededor de 8 horas. Foto: N+

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