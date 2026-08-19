Seguridad

Fiscalía Investiga Agresión con Arma Blanca Contra Alumna en Gómez Palacio

Autoridades informaron que obtuvieron la denuncia formal contra el estudiante que atacó a la joven.

Fiscalía Investiga Agresión con Arma Blanca Contra Alumna en Gómez PalacioEl estudiante atacó a su compañera con un arma blanca durante la tarde del 17 de agosto. Foto: N+

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Fiscalía Investiga Agresión con Arma Blanca Contra Alumna en Universidad de Gómez Palacio

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