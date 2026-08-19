Fiscalía Investiga Agresión con Arma Blanca Contra Alumna en Universidad de Gómez Palacio

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) abrió una carpeta de investigación por la agresión con arma blanca que sufrió una estudiante de una universidad en Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron la tarde del 17 de agosto cuando un estudiante lesionó a su compañera en la zona de salida en las instalaciones del plantel. Mediante un comunicado, la institución informó que se trató de dos alumnos de nuevo ingreso que ya se conocían previamente.

La autoridad informó que el probable responsable no fue detenido en el momento, debido a que el hecho no fue reportado de manera inmediata ante las autoridades.

Cabe destacar que el estudiante que agredió a su compañera, fue dado de baja de manera definitiva del plantel, la joven fue trasladada por personal de la universidad a un centro médico privado.

La Fiscalía tomó conocimiento del caso a partir de la información que comenzó a difundirse en redes sociales, por lo que hasta el día 18 de agosto se obtuvo la denuncia formal contra el agresor.

Actualmente se integra la carpeta de investigación, con la recopilación de testimonios y evidencias que permitan establecer con precisión el contexto de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, además informaron que con el paso de los días se incorporarán más hechos que podrían marcar más delitos.