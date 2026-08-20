'El Tío Lako', Líder Criminal Detrás de Bloqueos en Michoacán tras Captura de Integrantes

Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, es investigado por las autoridades. La detención de nueve personas vinculadas con este generador de violencia, desató bloqueos carreteros hoy en Michoacán, pero, ¿quién es este líder criminal?

El Gabinete de Seguridad Federal informó este 19 de agosto de 2026, que diversos trabajos de investigación permitieron la detención de nueve personas identificadas como integrantes de una organización delictiva, en cuyo operativo participaron elementos de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dos personas vinculadas directamente con "El Tío Lako" fueron detenidas, se trata de Marisol y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja sentimental. Debido a estas detenciones se registraron bloqueos carreteros, por lo que autoridades civiles y militares activaron el Plan Antibloqueo, con la finalidad de garantizar el libre tránsito.

“Fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico”, confirmaron autoridades.

Heraclio Guerrero Martínez, es identificado como el líder de la célula criminal "Los Guerreros", ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dentro de la estructura de la organización, considerada una de las más poderosas y con mayor presencia en México, Heraclio pertenece a las cabezas de alto nivel. De hecho, se presume era cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, quien fue abatido en febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

El “Tío Lako” es líder de la célula delictiva conocida como “Los Guerrero” o “Fuerzas Especiales Tío Lako”. Se trata de un brazo operativo y de choque para el CJNG. Su operación es activa en los límites de Michoacán y Jalisco.

Por lo tanto, su presencia es considerable en municipios como Tanhuato, Yurécuaro, Vista Hermosa y Ecuandureo, sin embargo, comienzan a expandirse hacía Guanajuato.

El grupo criminal de Heraclio Guerrero Martínez, el “Tío Lako”, está vinculado con la disputa de plazas contra grupos como Los Viagra o Cárteles Unidos, quienes son considerados “rivales”.

Asimismo, a “Los Guerrero” se les ha identificado por cometer delitos como extorsión, secuestro, emboscadas a fuerzas de seguridad y robo de combustible.

Es importante destacar que Heraclio Guerrero Martínez, el “Tío Lako”, echó mano de sus lazos familiares para fincar las bases de la estructura de su organización criminal, por ello, varios de sus operadores principales y lugartenientes, son familiares.

EPP