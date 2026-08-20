Seguridad

'El Tío Lako', Líder Criminal Detrás de Bloqueos en Michoacán tras Captura de Integrantes

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de varias personas vinculadas con &quot;El Tío Lako&quot;, entre ellas, su pareja e hija

Las detenciones de personas vinculadas a Tío Lako provocaron bloqueos en MichoacánFoto: Especial
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