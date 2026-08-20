Detectan Primer Caso de Gusano Barrenador en Sonora

A pocos días de que se reabra la frontera para exportación de ganado hacia Estados Unidos, el Gobierno de Sonora confirmó el primer caso de gusano barrenador en el estado, en el municipio de Álamos.

Juan González Alvarado, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Sagarhpa, indicó que el caso se registró en la comunidad de Munihuasa, aproximadamente a 17 kilómetros de los límites con Chihuahua.

Derivado de esto se accionó el protocolo que se ha determinado ya por las autoridades mexicanas desde el 2024.

Entre las acciones implementadas, el funcionario detalló que se estableció un cerco sanitario en un radio de 20 kilómetros y, desde el martes pasado, inició una brigada especial para reforzar trabajos de sanidad.

Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, resaltó que para controlar la situación se han soltado 360 mil ejemplares de mosca estéril y adelantó que esto no afectará la reapertura de la frontera programada para el próximo lunes.

"Seguiremos con el tema de la reapertura de la frontera, no tendría por qué afectar, obviamente el tema del gusano ya está también en Estados Unidos y todos hacemos nuestro mayor esfuerzo" dijo Juan Ochoa

Finalmente, se pidió a productores ganaderos de Sonora mantener la calma y atender las indicaciones de las autoridades sanitarias.