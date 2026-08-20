Sociedad

Detectan Primer Caso de Gusano Barrenador en Sonora

Autoridades refuerzan cerco sanitario para proteger el ganado y asegurar la reapertura de la frontera con EE.UU.

Detectan Primer Caso de Gusano Barrenador en Álamos, SonoraDetectan Primer Caso de Gusano Barrenador en Álamos. Foto: N+

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En Sonora se implementan acciones urgentes para mantener el estatus sanitario y garantizar la exportación de ganado a EE.UU.

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