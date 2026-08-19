Seguridad

Asesinan a Vendedor de Dulces en Poza Rica; Usaron ‘Ponchallantas’ para Escapar

La agresión ocurrió alrededor de las 21:15 horas en avenida Constitución. Los responsables huyeron con rumbos desconocido, autoridades investigan el hecho violento.

Vendedor de dulces es asesinado fuera de un hotel al norte de Veracruz.Vendedor de dulces es asesinado fuera de un hotel al norte de Veracruz. Foto: Raymundo Perdomo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Poza Rica, un vendedor de dulces fue baleado en la colonia Tajín. Los agresores huyeron, las autoridades investigan el hecho violento.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+