Asesinan a Vendedor de Dulces en Poza Rica; Usaron ‘Ponchallantas’ para Escapar

En Poza Rica, la noche del martes 18 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos sobre la avenida Constitución, en la colonia Tajín, justo frente a un hotel ubicado en esa zona. El ataque ocurrió alrededor de las 21:15 horas y movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron en una camioneta y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

Los primeros reportes indican que la víctima mortal fue identificada como César N., alias “El Chilango”, quién se dedicaba a la venta de dulces afuera del hotel. Se espera que las autoridades competentes hagan la confirmación de la identidad de la persona fallecida en este hecho violento.

Tras la agresión, los responsables huyeron por el bulevar Lázaro Cárdenas hacia el Puente Cazones I, donde presuntamente arrojaron artefactos 'ponchallantas' para frenar la persecución, afectando patrullas y vehículos particulares.

La zona fue acordonada por policías Estatales y Municipales así como elementos de Marina, mientras la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias periciales. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y la investigación continúa para ubicar a los responsables.