Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos este 19 de Agosto de 2026

Este 19 de agosto de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy miércoles.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 8:00 horas del 19 de agosto se han registrado 1,862 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

¿Cúando tiembla más fuerte en México? Foto: N+

Durante las primeras horas de hoy, el Sismológico informó sobre sismos de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas son:

A las 12:56 horas: Sismo magnitud 4.4 a 141 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 141 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 19/08/26 12:56:09 Lat 14.06 Lon -93.29 Pf 10 km pic.twitter.com/i3OXAvK19q — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 19, 2026

A las 11:51 horas: Sismo magnitud 4.3 a 134 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 10:25 horas: Sismo magnitud 4.0 a 30 km al sureste de Petatlán, Guerrero, a 9 km de profundidad.

A las 6:19 horas, sismo magnitud 4.0 a 137 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 22 km de profundidad.

A las 3:04 horas, sismo magnitud 4.0 a 130 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

Con información de N+

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