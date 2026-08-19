Sociedad

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos este 19 de Agosto de 2026

Consulta aquí la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 19 de agosto de 2026

Desalojo de viviendas por sismoEste 19 de agosto de 2026 se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que México ha tenido 1,827 réplicas del sismo de 7.4 en Chiapas desde julio? Hoy, nuevos temblores superan magnitud 4.0. Infórmate sobre la actividad sísmica reciente en N+.

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