Sociedad

Tiempos de Espera en Puentes de Matamoros y Reynosa Hoy Miércoles 19 de Agosto

Revisa cómo se encuentran los tiempos de espera en puentes de Matamoros y Reynosa hoy miércoles 19 de agosto antes de salir rumbo al Valle de Texas.

Tiempos de Espera en Filas en Puentes de Matamoros y Reynosa Hoy Miércoles 19 de AgostoTiempos de Espera en Filas en Puentes de Matamoros y Reynosa Hoy Miércoles 19 de Agosto. Foto: City of Laredo

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¿Vas a cruzar a Texas hoy? Revisa los tiempos de espera en los puentes de Matamoros y Reynosa.

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