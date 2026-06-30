¿Dónde Va a Estar Mi Banda El Mexicano luego de México vs Ecuador? Concierto Gratis hoy en CDMX

¿Vas a ir al partido en el Estadio sede Ciudad de México y después no tienes plan? En la CDMX habrá varias actividades luego del encuentro entre la Selección Mexicana y la de Ecuador, en N+ te compartimos en dónde va a estar Mi Banda el Mexicano, la agrupación dará un concierto gratis hoy, 30 de junio de 2026.

La presentación de Mi Banda El Mexicano forma parte de las actividades organizadas en la capital para festejar en este tiempo del Mundial.

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¿Dónde estará Mi Banda El Mexicano hoy en CDMX?

La agrupación se presentará en el Monumento a la Revolución, espacio que fue preparado para recibir a familias y aficionados que deseen seguir disfrutando del ambiente futbolero después del encuentro entre México y Ecuador.

Además de la transmisión del partido en pantalla gigante, el recinto contará con actividades recreativas y un programa musical que incluye la participación de Triciclo Circus Band y posteriormente Mi Banda el Mexicano.

Considera que las autoridades capitalinas habilitaron distintas sedes para que la afición pueda ver el partido y quedarse a disfrutar de espectáculos musicales gratuitos, entre ellas se encuentran, la Glorieta del Caballito, donde habrá transmisión del partido y concierto de Los Cuisillos al finalizar.

El encuentro entre la Selección Mexicana y Ecuador está programado para iniciar a las 19:00 horas de este martes 30 de junio.

FBPT