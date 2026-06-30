¿Dónde Va a Estar Mi Banda El Mexicano luego de México vs Ecuador? Concierto Gratis hoy en CDMX

¿Sin plan tras el México vs Ecuador? Mi Banda El Mexicano dará un concierto gratis en el Monumento a la Revolución; te contamos los detalles

conciertosEste martes, habrá conciertos luego del partido de México vs Ecuador. Foto: Gobierno CDMX

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