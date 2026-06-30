Confirman Un Muerto durante Eventos del Mundial 2026 en México

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 30 de junio de 2026, confirmaron la muerte de una persona durante los eventos del Mundial en México, en N+ te detallamos qué pasó.

De acuerdo con David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, explicó: "hemos tenido un solo fallecimiento que ocurrió en sitio con una persona que tuvo un infarto. Hemos tenido alrededor de 25 personas que requieren envíos a centros hospitalarios y se han recuperado satisfactoriamente, solo hemos tenido ese fallecimiento por infarto".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México en la Fase de Grupos: Los Récords de la Selección en el Mundial 2026

La confirmación del fallecimiento está relacionada con el incidente registrado el 11 de junio de 2026, durante la inauguración del Mundial en el Estadio sede Ciudad de México.

Ese día, un aficionado extranjero, sufrió un paro cardíaco en las inmediaciones de la Puerta 1 del inmueble, poco antes del inicio de la ceremonia inaugural.

Por su parte, el titular de Salud señaló que diariamente se brinda atención médica a decenas de personas en los operativos desplegados en las sedes mundialistas.

De acuerdo con el funcionario, alrededor de 70 personas reciben atención médica cada día en los puntos donde se realizan los partidos, además de la vigilancia epidemiológica que se mantiene en todo el país.

¿Cuáles son los casos que han atendido?

Kershenobich explicó que los servicios médicos han atendido principalmente casos de contusiones, heridas y laceraciones.

Respecto al consumo de alcohol o drogas, afirmó que la situación se ha mantenido dentro de los niveles habituales y que no ha representado un problema extraordinario durante el desarrollo del torneo.

También destacó que el monitoreo sanitario no solo se realiza en los estadios, sino en los Fan Festivales y demás espacios donde se concentran miles de aficionados.

FBPT