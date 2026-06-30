Confirman Un Muerto durante Eventos del Mundial 2026 en México

Durante los eventos del Mundial 2026 en México, una persona falleció; el Gobierno federal explicó qué le pasó

Confirman un muertoDavid Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, confirmó la muerte de una persona en eventos del Mundial. Foto: Presidencia

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