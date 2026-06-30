Arte, Misterio y Surrealismo: Así es “Secretos del Laberinto” de Leonora Carrington

La experiencia inmersiva permanecerá abierta hasta septiembre en General Prim 90, colonia Juárez, CDMX

Esculturas monumentales de Leonora Carrington llegan a CDMXEsculturas monumentales de Leonora Carrington llegan a CDMX. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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La exposición reúne 16 esculturas monumentales, pinturas, objetos y fotografías inéditas de Leonora Carrington

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