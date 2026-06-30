Arte, Misterio y Surrealismo: Así es “Secretos del Laberinto” de Leonora Carrington

Si estás buscando qué hacer en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), la exposición "Secretos del Laberinto" se ha convertido en una de las experiencias culturales más llamativas del momento. Mientras gran parte de la atención está puesta en los eventos deportivos, esta propuesta invita a los visitantes a sumergirse en el universo surrealista de Leonora Carrington, una de las artistas más importantes del siglo XX. La muestra permanecerá abierta solo hasta septiembre, por lo que quienes deseen conocerla tienen tiempo limitado para recorrer este espacio inmersivo.

Un recorrido que te convierte en parte del universo de Leonora Carrington

A diferencia de una exposición convencional, "Secretos del Laberinto" propone una experiencia sensorial e inmersiva en la que el público deja de ser un simple espectador para formar parte del mundo fantástico creado por Leonora Carrington. La atmósfera envolvente y la cercanía con las obras permiten descubrir detalles del proceso creativo de la reconocida escultora, pintora y escritora, considerada una de las máximas representantes del surrealismo.

Recorre el universo surrealista de Leonora Carrington. Foto: Archivo | Cuartoscuro

La exposición reúne 16 esculturas monumentales, además de pinturas, objetos y fotografías inéditas que ofrecen una mirada más profunda sobre la vida y el legado artístico de Leonora Carrington. Entre las piezas más destacadas se encuentran "El Gato", una de sus esculturas más emblemáticas, y "La Dragonesa", una criatura fantástica que refleja el estilo onírico y simbólico que convirtió a la artista en una figura fundamental del surrealismo internacional.

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El proyecto busca acercar el arte a nuevas generaciones

La experiencia fue desarrollada por Fermín Llamazares, con el respaldo de Pablo Weisz Carrington, hijo de la artista, quien impulsó la creación del proyecto con el propósito de acercar la obra de Leonora Carrington a públicos más jóvenes y a personas que buscan nuevas formas de disfrutar el arte.

La presidenta del Consejo Leonora Carrington explicó el origen de esta iniciativa y el objetivo que persigue: "Estamos muy sorprendidos y emocionados de que este proyecto, que me pidió explícitamente el doctor Pablo Weisz Carrington, quien nos ha donado la obra que tenemos de Leonora, se haya convertido en una experiencia como esta para generar nuevos públicos para Leonora y públicos más frescos que busquen otro tipo de acercamientos al arte".

¿Dónde está la exposición "Secretos del Laberinto"?

La exposición "Secretos del Laberinto" permanecerá abierta hasta septiembre en General Prim número 90, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Para quienes desean conocer una propuesta diferente a un museo tradicional, esta muestra representa una oportunidad para explorar el legado de Leonora Carrington mediante un recorrido inmersivo que combina arte, historia, creatividad y tecnología. La experiencia ha despertado el interés de visitantes que buscan actividades culturales en la CDMX y ofrece una forma innovadora de acercarse a una de las artistas más influyentes del surrealismo.

Con información de Roberto Santa Cruz.