Debajo de un puente vehicular se registró el atropellamiento de un hombre, por el conductor de un vehículo que intentó darse a la fuga en Silao, Guanajuato.
Fue la mañana de este martes, cuando alrededor de las 8:00 se reportó el accidente a la Central de Emergencias 911.
El conductor presunto responsable, intentó darse a la fuga
Habitantes que realizaron la denuncia de los hechos, indicaron que el conductor presunto responsable estaba intentando darse a la fuga.
Por lo que autoridades realizaron un operativo de búsqueda para detener al presunto culpable de atropellar al hombre, siendo capturado metros adelante de donde sucedieron los hechos.
La zona tuvo que ser acordonada para que paramédicos pudieran realizar la confirmación de la muerte de la persona.
Se desconoce la identidad del fallecido y la mecánica de los hechos
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fueron alertados del suceso, por lo que acudieron a realizar las investigaciones necesarias.
La vialidad tuvo que cerrarse por varias horas, mientras elementos del Servicio Médico Forense hacían el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro.
El conductor presuntamente responsable, quedó en calidad de detenido, mientras se realizan las indagatorias para esclarecer lo sucedido.