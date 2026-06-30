Fallece Atropellado un Hombre en el Bulevar Emiliano Zapata en Silao

Un hombre perdió la vida, después de ser atropellado cuando pasaba por debajo de un puente vehicular en el bulevar Emiliano Zapata en Silao, Guanajuato.

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Un hombre fallece atropellado bajo un puente en Silao. El conductor intentó escapar, pero fue capturado. Las autoridades investigan los hechos. Infórmate sobre este suceso.

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