Debajo de un puente vehicular se registró el atropellamiento de un hombre, por el conductor de un vehículo que intentó darse a la fuga en Silao, Guanajuato.

Fue la mañana de este martes, cuando alrededor de las 8:00 se reportó el accidente a la Central de Emergencias 911.

El conductor presunto responsable, intentó darse a la fuga

Habitantes que realizaron la denuncia de los hechos, indicaron que el conductor presunto responsable estaba intentando darse a la fuga.

Por lo que autoridades realizaron un operativo de búsqueda para detener al presunto culpable de atropellar al hombre, siendo capturado metros adelante de donde sucedieron los hechos.

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La zona tuvo que ser acordonada para que paramédicos pudieran realizar la confirmación de la muerte de la persona.

Se desconoce la identidad del fallecido y la mecánica de los hechos

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fueron alertados del suceso, por lo que acudieron a realizar las investigaciones necesarias.

La vialidad tuvo que cerrarse por varias horas, mientras elementos del Servicio Médico Forense hacían el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro.

El conductor presuntamente responsable, quedó en calidad de detenido, mientras se realizan las indagatorias para esclarecer lo sucedido.