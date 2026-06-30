Bloquean Acceso a Oficinas de AyD en Monterrey por Falta de Agua en Colonias de García, NL

La mañana de este martes 30 de junio, vecinos del municipio de García se manifestaron nuevamente bloqueando el acceso a las oficinas de Agua y Drenaje (AyD) que se encuentran en la colonia Obispado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, debido a la falta del servicio de agua potable que padecen desde hace aproximadamente 15 días.

Los vecinos llegaron minutos después de las 05:00 de la mañana con toldos, sillas, mesas e incluso baños portátiles, pues aseguran que mantendrán la protesta hasta que obtengan una respuesta positiva por parte de AyD y restablezcan el servicio de agua potable en las 27 colonias de García que reportan esta afectación.

Colocaron vehículos y camiones para cerrar la calle Matamoros, donde se ubican las oficinas de AyD, para bloquear el acceso, a manera de protesta por la falta de soluciones a esta situación que sufren desde hace aproximadamente 15 días. Piden el cumplimiento de los 12 puntos de su pliego petitorio donde solicitan que se exponga la estrategia de distribución de agua potable a través de las tuberías en el municipio de García.

Arribó grupo antimotines a primera protesta de vecinos

El pasado 26 de junio, los vecinos de las 27 colonias sin agua en García se reunieron para protestar en las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey ante la falta de servicio. Luego de un par de horas, un grupo antimotines con alrededor de 60 uniformados arribó a la manifestación.

De acuerdo con los testimonios, los vecinos fueron replegados por el grupo antimotines, lo que provocó un choque entre los uniformados y los manifestantes, quienes señalaron su desacuerdo con la presencia de los oficiales, pues recalcaron que no son delincuentes y únicamente están pidiendo que les restablezcan el servicio de agua.

SHH