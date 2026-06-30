Bloquean Acceso a Oficinas de AyD en Monterrey por Falta de Agua en Colonias de García, NL

Vecinos de 27 colonias de García, que llevan cerca de 15 días sin agua, se manifestaron con un bloqueo en las oficinas de AyD de Monterrey para exigir que restablezcan el servicio

Vecinos de García se manifiesta en Agua y Drenaje de MonterreyFoto: N+

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Vecinos de García bloquean oficinas de AyD en Monterrey exigiendo agua tras 15 días sin servicio. ¿Qué medidas tomará AyD para resolver esta crisis?

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Bloqueo en AyD Monterrey: 27 colonias sin agua por 15 días