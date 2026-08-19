Operativos de ICE Afectan la Construcción en EUA: Siguen Redadas pese a Denuncias

A pesar a las denuncias por uso excesivo de fuerza letal en operativos contra migrantes en Estados Unidos, continúan los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La sorpresiva llegada de agentes de ICE a una subdivisión del sur de Texas provocó pánico entre los trabajadores de la construcción.

En un video se observa a varios agentes irrumpir en una obra para después arrestar a un hombre, entre los gritos de sus compañeros.

Beto, un obrero fue testigo del momento de alta tensión, y narró: “Cuando lo tenían en la troca lo empujaron y se pegó en la nuca, y se lo llevaron así a la brava, estábamos yo y otros chavos ahí, gritándole ey, ¿pa’qué te lo llevas?”.

Otro empleado dijo que se echó a correr en cuanto vio a los agentes recorriendo el lugar.

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“(Debemos) huir porque no hay de otra, le toca a uno porque pues no se quiere dejar agarrar uno, yo no quiero que me den ese vuelo para Honduras ahorita”, aseguró un migrante hondureño.

Algunos vecinos se percataron del caos a través de sus cámaras de seguridad.

“Se pasa de lanza con la raza uno está sacando el dinero pa’la papa, pa’la familia, si los llevan, ¿después quién va hacer las casas?, nadie quiere trabajar en el sol”, indicó Beto.

Hasta ahora, ICE no ha confirmado cuántas personas fueron detenidas, ni ha detallado las circunstancias de la operación.

Al respecto, Mario Guerrero, CEO de South Texas Builders Association, explicó: “Ya nomás sacando el loan (préstamo bancario) y comienza el interés (a pagar), si la casa va pa’enfrente o no, ellos te van a cobrar”.

Aun así este episodio no es un hecho aislado, ocurren con frecuencia a lo largo y ancho de esta región.

Líderes de la construcción exigen al gobierno frenar las redadas de ICE por la falta de trabajadores, los retrasos en las obras y las penalidades por incumplimiento.

Se estima que más de 630 mil inmigrantes trabajan en la construcción en Texas, lo que representa cerca del 40% de la fuerza laboral del sector.

“Tenemos que salir adelante, tenemos familia y tenemos que echarle ganas al trabajo, pero ya ahora no te dejan ni trabajar”, precisó un migrante hondureño.

Con información de Reyna Rodríguez | N+ Univision

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