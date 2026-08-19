Migración

Operativos de ICE Afectan la Construcción en EUA: Siguen Redadas pese a Denuncias

Líderes de la construcción exigen al gobierno parar las redadas de ICE, pues señalan falta de trabajadores, retrasos en obras y penalidades

Agente federal de inmigración.Agente de ICE patrulla el pasillo del tribunal de inmigración de EUA en Manhattan. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+