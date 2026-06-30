Revés a Trump: Corte de EUA Anula Orden Ejecutiva sobre Ciudadanía por Derecho de Nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos de América (EUA) dio un revés a una de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, al rechazar su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva, que apuntaba a los hijos de inmigrantes en situación irregular, un derecho que la misma Corte considera consagrado en la Constitución.

El dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que "los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están 'sujetos a la jurisdicción’", por lo que "son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.

La decisión de la Corte Suprema fue aprobada con cincos votos a favor y cuatro en contra, de los magistrados que integran la Corte y mantiene una interpretación de la Constitución, que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona que nazca en ese país, con algunas excepciones, como el caso de los hijos de funcionarios diplomáticos.

Los jueces señalaron que la Decimocuarta Enmienda, adoptada en 1868, después de la Guerra de Secesión, sirvió para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes.

Trump reacciona a decisión de la Corte Suprema

El presidente Donald Trump reaccionó a la determinación de la Corte Suprema y dijo que es lamentable para Estados Unidos.

El republicano afirmó que “podemos remediarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación, con el apoyo del presidente”.

“¡No es necesaria una enmienda constitucional larga y engorrosa! El Congreso debería comenzar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que es costosa e injusta para nuestro país”, subrayó.

En campaña, Trump había prometido limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el 20 de enero de 2025, día en que asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos e inició con un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.

La orden ejecutiva de Trump, que afectaría a unos 255,000 niños al año, quedó anulada con la decisión de hoy de la Corte Suprema, que en el fallo analizó qué significa ser ciudadano estadounidense y concluyó "que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento".

Sheinbaum se pronuncia por fallo de la Corte Suprema de EUA

En la conferencia mañanera de hoy, 30 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anula la orden ejecutiva de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento.

La mandataria dijo que lo que normalmente hace la Suprema Corte de cualquier país “es ver si hay constitucionalidad o no en algunos decretos, leyes, etcétera”.

“En este caso, por lo visto, la Suprema Corte dijo que no es constitucional esta decisión”, que afectaría a mexicanas, mexicanos y a personas de otras nacionalidades, afirmó la presidenta Sheinbaum.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?

Con información de N+ y agencias.

RMT