Revés a Trump: Corte de EUA Anula Orden Ejecutiva sobre Ciudadanía por Derecho de Nacimiento

Trump lamenta la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre su orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento

Donald TrumpDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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La Corte Suprema de EUA reafirma la ciudadanía por nacimiento, rechazando la orden de Trump. ¿Cómo afecta esta decisión a miles de niños? Más detalles aquí.

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