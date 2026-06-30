'Pollero' se Declara Culpable en EUA: Así Cruzaba Ilegalmente a Migrantes

Efraín Zúñiga García, mexicano de 38 años, se declaró culpable el lunes ante una corte de Estados Unidos de conspirar para traficar migrantes de múltiples países hacia territorio estadounidense a cambio de dinero.

El hombre, extraditado desde México, operaba una casa de seguridad en Monterrey utilizada por la organización para retener a los migrantes antes de cruzarlos hacia EUA.

De acuerdo con documentos judiciales, entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023, Zúñiga García y otros integrantes formaron parte de una organización internacional dedicada al tráfico de personas que ingresó de manera ilegal a miles de migrantes provenientes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. La red operaba dos casas de seguridad, una en Monterrey y otra en Piedras Negras.

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¿Cómo operaba la red de tráfico?

Según los documentos judiciales, un traficante de origen paquistaní radicado en Brasil contrataba originalmente a los migrantes. Ese operador trabajaba en conjunto con un traficante basado en San Antonio, Texas, y con Enil Edil Mejía Zúñiga, hondureño, para trasladar a los migrantes desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Mejía Zúñiga dirigía las operaciones y pagaba a guías armados —conocidos como "coyotes"—, conductores de carga y operadores de casas de seguridad, entre ellos Zúñiga García.

Zúñiga García coordinaba con otros miembros de la organización el traslado de los migrantes hasta la casa de seguridad de Monterrey. Tras un periodo de resguardo, los migrantes eran entregados a los "coyotes", quienes los cruzaban hacia Estados Unidos por el río Bravo.

Los números del caso

Vigencia de la operación: noviembre de 2020 a septiembre de 2023.

Migrantes trasladados: entre 2,500 y 3,000 personas.

Cobro por persona: entre 6,500 y 12,000 dólares.

Ganancias totales estimadas: entre 16 y 30 millones de dólares.

Casas de seguridad: Monterrey y Piedras Negras.

Estos datos provienen de la admisión del propio Mejía Zúñiga, quien fue sentenciado a 10 años de prisión en julio de 2025. Otra coacusada, Mónica Hernández Palma, mexicana de 34 años, recibió una sentencia de 41 meses de prisión en mayo de 2026.

¿Qué sigue para Zúñiga García?

Zúñiga García se declaró culpable de conspiración para trasladar migrantes a Estados Unidos, de trasladar a un migrante con fines de lucro y de complicidad en ambos delitos. Aún no se fija fecha para su sentencia.

Enfrenta una pena mínima obligatoria de tres años de prisión, que un juez federal determinará tras considerar las guías de sentencia de Estados Unidos y otros factores del proceso.

El caso forma parte del trabajo del Joint Task Force Alpha, el grupo del Departamento de Justicia de Estados Unidos enfocado en combatir el tráfico de personas vinculado a cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

Según la dependencia, esta unidad ha logrado más de 464 arrestos, 414 condenas y 360 sentencias de prisión en territorio estadounidense e internacional desde su creación.