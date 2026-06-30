'Pollero' se Declara Culpable en EUA: Así Cruzaba Ilegalmente a Migrantes

Un mexicano extraditado admitió ante un tribunal de EUA su papel en una red que traficó miles de migrantes hacia territorio estadounidense

'Pollero' se Declara Culpable en EUA: Así Cruzaba Ilegalmente a MigrantesA la orilla de las vías ferroviarias migrantes de Honduras, El Salvador, Panamá y Nicaragua esperan a que llegue el tren que va a la frontera de Estados Unidos con la esperanza de poder llegar a su destino y lograr el anhelado sueño americano. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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