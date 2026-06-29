Revive Más de 50 Años de Historia del Futbol en Esta Exposición Gratuita de la CDMX

La muestra es gratuita y estará abierta hasta el 26 de julio en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en San Jerónimo

Memorabilia y pasión por el fútbol en una muestra gratuitaMemorabilia y pasión por el fútbol en una muestra gratuita. Foto: N+

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La exposición reúne boletos, playeras, álbumes y objetos históricos de los Mundiales celebrados en la Ciudad de México

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