Revive Más de 50 Años de Historia del Futbol en Esta Exposición Gratuita de la CDMX

En la colonia San Jerónimo, en la alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México (CDMX), una exposición gratuita invita a recorrer más de cinco décadas de historia futbolística a través de objetos que miles de aficionados conservaron durante años.

"La Ciudad que no ha Dejado de Jugar" reúne boletos, playeras, banderines, pósters, álbumes y piezas históricas que muestran cómo la capital del país ha vivido los cuatro torneos internacionales de futbol que ha albergado: 1970, 1971, 1986 y el próximo Mundial de 2026. La muestra busca conectar la memoria colectiva con uno de los deportes que más identidad ha construido entre los capitalinos.

La exposición fue posible gracias a una convocatoria ciudadana que permitió reunir recuerdos personales con un profundo valor histórico y emocional. Cada pieza cuenta una historia distinta sobre la forma en que el futbol ha acompañado a generaciones de habitantes de la capital, desde los grandes partidos hasta los momentos cotidianos que quedaron inmortalizados en fotografías, boletos o artículos coleccionables.

La muestra reúne recuerdos de cuatro mundiales en México. Foto: N+

Un recorrido por más de 50 años de historia futbolística en la capital

El recorrido permite observar cómo ha cambiado la Ciudad de México a lo largo del tiempo, mientras mantiene intacta su pasión por el futbol. Entre los objetos más llamativos se encuentra información relacionada con la habitación donde se hospedó Pelé durante el Mundial de 1970, además de artículos elaborados a mano por aficionados, los primeros álbumes de estampas y diversos recuerdos que reflejan el entusiasmo que despertó aquella competencia.

También destaca el legado visual del Mundial de 1986, considerado uno de los eventos con la identidad gráfica más reconocida en la historia de la Copa del Mundo. La exposición muestra cómo la experiencia de seguir el futbol ha evolucionado con el paso de los años, desde los recuerdos físicos hasta las nuevas formas digitales con las que millones de personas viven actualmente este deporte.

La historia del futbol femenil también tiene un lugar especial

Uno de los espacios más representativos de la muestra está dedicado al torneo femenil de 1971, un capítulo que durante años permaneció fuera de los grandes relatos del futbol internacional. Además, los visitantes pueden apreciar una instalación integrada por balones de cerámica creados por 48 artistas mexicanos, una propuesta que une el deporte con la expresión artística y resalta el impacto cultural que el futbol ha tenido en México.

La curadora de la exposición, Alejandra de la Mora, explicó que el proyecto nació con la intención de reunir recuerdos que permanecieron resguardados por décadas en los hogares de los aficionados.

Parte de una convocatoria ciudadana… las personas que nos prestan objetos guardaron durante muchísimos años objetos que los vincularan emocional o históricamente con los cuatro mundiales que ha vivido la Ciudad de México.

Más allá de exhibir objetos históricos, la muestra busca despertar la memoria de quienes crecieron acompañando al futbol y ofrecer un espacio donde nuevas generaciones comprendan la importancia de este deporte en la vida cotidiana de la capital.

Portada de Los Supermachos dedicada al futbol femenil, exhibida en la exposición. Foto: N+

¿Dónde y hasta cuándo se puede visitar la exposición?

Alejandra de la Mora señaló que la exposición está pensada para que cualquier persona pueda identificarse con alguno de los recuerdos que forman parte del recorrido y revivir momentos que marcaron distintas épocas del futbol en México.

Queríamos hacer una exposición que vinculara a las personas con el futbol, que hablara de esta enorme relación que trasciende años y trasciende problemas, trasciende lo que quieras entre los chilangos y el futbol. No hay persona que no se vaya diciendo, yo tenía ese objeto, a mí me encanta esto, yo me acuerdo de este logo. Aquí son todos y todas bienvenidas, todo es gratis y estamos esperándolos.

"La Ciudad que no ha Dejado de Jugar" se presenta en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, ubicadas en la colonia San Jerónimo, en la alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México. La entrada es gratuita y puede visitarse de 11:00 a 18:00 horas, hasta el 26 de julio. La muestra representa una oportunidad para revivir la historia de los Mundiales que marcaron a México y anticipar el ambiente rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Con información de Astrith Tolentino