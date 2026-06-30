Lebron James se Va de Los Angeles Lakers: Con Este Mensaje Despidieron a Jugador de la NBA

LeBron James informó a Los Angeles Lakers que no continuará con la franquicia en la próxima temporada, a pocas horas de la apertura de la agencia libre de la NBA, según informó su representante, Rich Paul, a la cadena ESPN.

El jugador, de 41 años, disputará su vigésima cuarta campaña en la liga, pero no lo hará con la camiseta morada y dorada.

¿Por qué se va LeBron James de los Lakers?

James sale de la organización tras ocho años, periodo en el que conquistó el campeonato de 2020 en la llamada Burbuja de Orlando, en las Finales contra Miami Heat.

Los Lakers le propusieron continuar en el equipo, pero el alero decidió entrar en la agencia libre, que abre este martes a las 18:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos), para evaluar ofertas de otras franquicias.

Con la salida de James, los Lakers quedan con Luka Doncic como principal referente del equipo.

Así le fue a LeBron James en su última temporada con los Lakers

20.9 puntos por partido.

6.1 rebotes por partido.

7.2 asistencias por partido.

Eliminación en la segunda ronda de playoffs ante Oklahoma City Thunder.

Cuatro campeonatos de la NBA en su carrera.

El mensaje de despedida de los Lakers

La organización publicó un comunicado de despedida firmado "Thank You LeBron", con una cita de Jeanie Buss, propietaria mayoritaria de Los Angeles Lakers:

"LeBron James es uno de los atletas más grandes de la historia. Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluido el título que nos llevó a ganar en 2020 bajo las circunstancias más difíciles imaginables, y los incontables récords que rompió de morado y dorado. Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte apreciada de la familia Lakers", expresó Buss.

¿Qué sigue para LeBron James?

El jugador estudiará ofertas a partir de este martes, cuando se abre oficialmente el periodo de agencia libre de la NBA. Los Golden State Warriors, equipo de Steph Curry, figuran entre las franquicias mejor posicionadas para sumar al veterano, según los medios estadounidenses citados por la agencia EFE.