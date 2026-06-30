Lebron James se Va de Los Angeles Lakers: Con Este Mensaje Despidieron a Jugador de la NBA

Los Lakers despidieron a LeBron James con un mensaje de Jeanie Buss tras ocho temporadas con el equipo

Lebron James se Va de Los Angeles Lakers: Con Este Mensaje Despidieron a Jugador de la NBALeBron James (23), alero de Los Angeles Lakers, durante la segunda mitad del cuarto partido de la segunda ronda de los Playoffs de la NBA de 2026. Foto: Reuters / Archivo

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