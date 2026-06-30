¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 30 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 30 de junio de 2026 inició en Monterrey con temperaturas que van entre los 24 y 27 grados centígrados, acompañadas de cielo nublado en la mayor parte de la zona metropolitana y viento apenas perceptible. En cuanto a la calidad del aire, cuatro estaciones de monitoreo reportaron una calidad aceptable, mientras que otras once registraron condiciones consideradas buenas, permitiendo un ambiente favorable para las actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

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Como ha ocurrido durante toda la semana anterior y se prevé para el resto de esta semana, las probabilidades de lluvia se concentran únicamente durante la mañana, sin que se espere un desarrollo importante de precipitaciones durante el resto de la jornada.

Para el resto del día se pronostican condiciones de cielo mayormente soleado, lo que favorecerá un incremento gradual en la temperatura.

Las máximas previstas para este martes serán de entre 34 y 35 grados centígrados, mientras que las probabilidades de lluvia disminuirán considerablemente durante la tarde y la noche, manteniéndose un ambiente cálido en la zona metropolitana de Monterrey.

Pronóstico para los próximos días

Las condiciones meteorológicas permanecerán prácticamente sin cambios durante el resto de la semana. Para este martes, así como miércoles, jueves y viernes, continuará el ambiente caluroso con temperaturas máximas cercanas a los 34 y 35 grados centígrados.

Será a partir del sábado y hasta el lunes cuando aumenten ligeramente las probabilidades de lluvia, con valores estimados entre el 30 y el 40 por ciento. Bajo estas condiciones no se descarta la presencia de algún chubasco o tormenta aislada en distintos puntos de la región.

A pesar del incremento en la posibilidad de precipitaciones, las temperaturas máximas seguirán ubicándose alrededor de los 34 y 35 grados durante los próximos siete a diez días.

Continúa la vigilancia de sistemas meteorológicos

A nivel nacional, la presencia de canales de baja presión mantiene la actividad de lluvias sobre la Sierra Madre Occidental, así como en regiones del occidente, centro y sureste del país.

La onda tropical número 13 continúa alejándose frente a las costas de Colima y Jalisco, por lo que dejó de afectar al territorio nacional. Además, sobre el centro del país permanece un centro de baja presión con circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, condición que favorece la inestabilidad y la posibilidad de lluvias.

Las autoridades también mantienen el monitoreo de zonas de inestabilidad. En el océano Pacífico, una zona ubicada muy lejos de la península de Baja California presenta un 80 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico, mientras que en el Atlántico, frente a Carolina, otra zona con 10 por ciento de probabilidad continúa alejándose de las costas de Norteamérica.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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