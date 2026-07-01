Tractocamión Impacta Camioneta en Carretera Monclova-Saltillo

Un tractocamión impactó contra una camioneta al intentar rebasarla en el kilómetro 78 de la carretera Monclova-Saltillo.

Tractocamión Impacta Camioneta en Carretera Monclova-SaltilloFoto: N+

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Impactante accidente en la carretera Monclova-Saltillo: un tractocamión choca al intentar rebasar una camioneta. Conductor lesionado espera asistencia. Conoce más detalles.

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