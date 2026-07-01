Tractocamión Impacta Camioneta en Carretera Monclova-Saltillo

Se registró un accidente vial sobre la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 78, en el que participaron un tractocamión y una camioneta de 3.5 toneladas, ambos con dirección hacia Monclova.

De acuerdo con el reporte, el tractocamión intentó rebasar a la camioneta que transportaba material de aluminio con destino a Torreón, cuando se produjo el impacto en el costado frontal izquierdo de la unidad de carga.

El conductor de la camioneta, un hombre de 45 años, fue valorado en el lugar y presentó dolor en la muñeca izquierda, sin signos de fractura. Permaneció en el sitio y decidió esperar a personal de su empresa, luego de recibir las recomendaciones médicas correspondientes.

Dos tráileres se accidentan en el tramo Los Chorros de la carretera 57 en Arteaga

El pasado 18 de junio, dos tráileres protagonizaron un accidente sobre la carretera 57, en el tramo de Los Chorros, en el municipio de Arteaga. De acuerdo con los reportes, una de las unidades se impactó contra la barrera de contención y el segundo vehículo de carga no logró detenerse, por lo que terminó chocando contra la parte trasera del primero.

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El percance dejó únicamente daños materiales. Personal de CAPUFE y elementos de la Guardia Nacional realizaron maniobras para retirar las unidades, lo que obligó al cierre temporal de la circulación en la zona.