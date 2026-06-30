Cierran Temporalmente Estación Y Griega del Metro en Monterrey; Rutas Para Fan Festival

La estación Y Griega de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey suspendió temporalmente su servicio este martes 30 de junio por motivos de seguridad, informó la dependencia a través de un comunicado.

De acuerdo con la autoridad, la medida fue implementada a petición de los organizadores de los eventos que se desarrollan en Parque Fundidora, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes y facilitar las labores de control de acceso en la zona.

Mientras permanezca el cierre, los usuarios que tengan como destino el Fan Festival deberán utilizar rutas alternas para llegar al recinto.

Recomendaciones para ir a Fan Festival

Metrorrey recomendó descender en la estación Félix U. Gómez y caminar hacia el acceso E4 de Parque Fundidora. Otra opción es realizar transbordo hacia la Línea 3 y bajar en la estación Santa Lucía, la cual conecta con el acceso E1 del parque.

Asimismo, la dependencia exhortó a los usuarios a seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y operativo desplegado en las estaciones y alrededores del recinto, con el fin de agilizar la movilidad y evitar contratiempos.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la hora en que la estación Y Griega reanudará operaciones, por lo que pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el servicio.

El cierre forma parte de las medidas implementadas para atender la alta afluencia de visitantes que se espera en Parque Fundidora debido a las actividades programadas durante la jornada.