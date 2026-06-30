Cierran Temporalmente Estación Y Griega del Metro en Monterrey; Rutas Para Fan Festival

Metrorrey informó el cierre temporal de la estación Y Griega de la Línea 1 como parte de un operativo de seguridad implementado por los eventos que se realizan en Parque Fundidora.

Estación Y GriegaFoto: N+

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Cierre temporal de la estación Y Griega del Metro en Monterrey por eventos en Parque Fundidora. Descubre rutas alternas y sigue las indicaciones de seguridad para evitar contratiempos.

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