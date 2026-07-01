Moisés Caicedo, el Jugador de Ecuador que Vale 5 Veces Más Que el Futbolista Más Caro del Tri

El futbolista mexicano con mayor valor de mercado es Santiago Giménez, delantero del AC Milan, cuya cotización ronda los 20 millones de euros

Moisés Caicedo, de Ecuador. Foto: ReutersMoisés Caicedo, de Ecuador. Foto: Reuters
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